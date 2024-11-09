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Представители террористических группировок на севере Мали подтвердили, что сотрудничают с Украиной. Этот факт вызывает серьёзную обеспокоенность.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулайе Диоп. Беседа с главой МИД Мали состоялась на полях первой министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка. Господин Диоп выразил удивление, что страна, входящая в ООН, может в открытую говорить о сотрудничестве с террористическими организациями, которые дестабилизируют ситуацию в стране.
Малийский министр назвал данный факт совершенно недопустимым. Он сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с призывом повлиять на Украину. Диоп также предположил, что Киев действует не в одиночку. По словам главы МИД, некоторые партнёры, утратившие влияние в Мали, делают всё возможное, чтобы вернуться, используя Украину для поддержки террористов.
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Александр Бойцов