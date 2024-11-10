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Министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо отметил, что республика ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была ни рабовладельческой страной, ни страной-колонизатором. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о различиях в подходах к сотрудничеству на Западе и в России. По его словам, в отношениях с западными странами, в свою очередь, присутствует наследие рабства и колонизации.
«У отношений с Западом есть наследие трагической истории — рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», — пояснил Гакоссо.Глава МИД Конго также напомнил о Советском Союзе, который восстал против этих явлений в политике со странами Африки и сильно помог им развиться.
«Очень рано Советский Союз восстал против этого явления, оказал мощную поддержку африканским странам <...> И точно так же, как мы торгуем с Китаем, вашей страной-соседом, отношения такого же типа мы развили и с Россией. Взаимная выгода, взаимоуважение, а не такие отношения, при которых на партнера смотрят с презрением», — объяснил он.Читайте также:
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