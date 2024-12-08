Al Jazeera: Боевики захватили тюрьму «Сейдная» в Дамаске и выпустили заключённых

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В столице Сирии Дамаске представители террористических бандформирований захватили государственную тюрьму «Сейдная». После этого боевики выпустили оттуда всех заключённых.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По утверждению сирийских повстанцев, они захватили пенитенциарное учреждение на окраине столицы ранним утром в воскресенье и выпустили на свободу всех, кто там содержался. Известно, что все правительственные здания в Дамаске и ключевые объекты инфраструктуры захвачены повстанцами. Правительственные войска ничего не сумели противопоставить террористам.
По сообщению западных СМИ, весь Дамаск находится под контролем джихадистов. Президент Сирии Башар Асад утром 8 декабря сел в самолёт и вылетел в неизвестном направлении. Представители сирийской армии заявили о капитуляции правительственных войск и падении режима Асада.
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Александр Бойцов