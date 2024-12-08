Военкор Котенок: Дамаск пал безо всякого сопротивления

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Столица Сирии Дамаск полностью находится под контролем террористов. Правительственные войска практически ничего не сумели противопоставить боевикам-джихадистам.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок. Он также добавил, что вооружённые люди из числа террористов заняли все ключевые объекты инфраструктуры в городе. Они контролируют здания штаб-квартир силовых структур, ведущих средств массовой информации, учреждений пенитенциарной системы.
Ранее западные СМИ уже писали, что повстанцы захватили Дамаск. Они сообщали о «хаосе» в аэропорту сирийской столицы. Также говорилось о том, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Информацию о его бегстве из столицы подтвердил и Юрий Котенок.
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Александр Бойцов