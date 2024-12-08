Военкор Котенок: Дамаск пал безо всякого сопротивления

На Западе надеются, что прошедшая в Париже трёхсторонняя встреча вновь избранного американского президента Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине, которые будут предприняты уже после инаугурации Трампа.