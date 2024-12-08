Al Jazeera: Дамаск перешел под контроль сирийский повстанцев

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Повстанческие силы установили контроль над Дамаском, в связи с чем сирийская армия отходит из столицы республики. Этим поделились на телеканале Al Jazeera.
«Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне армия выводит свои силы из столицы», — говорится в сообщении.
Согласно данным телеканала, силы оппозиции уже захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. К тому же повстанцы имеют контроль над центральной площадью Омейядов в столице страны.
Радиостанция Sham FM уже сообщила о взрывах в Дамаске и остановке работы международного аэропорта. Ранее AFP опубликовало информацию о выстрелах в городе.
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