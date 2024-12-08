Сирийская армия заявила о капитуляции и падении режима Асада

Фото: iStock/Roman Novitskii
Командование вооруженных сил Сирии заявило о капитуляции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на офицера.
Как отмечают в издании, командование проинформировало офицеров о капитуляции и падении режима. Стоит отметить, что телеканал Al Jazeera сообщил, что повстанческие силы установили контроль над Дамаском, в связи с чем сирийская армия отходит из столицы республики.
Также Sham FM стало известно о прекращении работы международного аэропорта Дамаска. Ранее AFP опубликовало информацию о выстрелах в городе.
Читайте также:
Al Jazeera: Дамаск перешел под контроль сирийский повстанцев
Асад пытается остановить повстанцев с помощью США
В Дамаске люди снесли памятник Хафезу Асаду
Иван Мусатов