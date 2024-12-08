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Асад покинул Сирию из-за вооруженного конфликта

CNN: Асад мог покинуть Дамаск из-за вооруженного конфликта в Сирии
Башар Асад (Фото: РИА Новости)

Башар Асад (Фото: РИА Новости)

Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск из-за обострившегося военного конфликта в стране. Об этом сообщает CNN.


«Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — отмечают в издании.

По словам источника, политик отсутствует в его обычных местах пребывания. К тому же сообщается и об отсутствии президентской гвардии, обеспечивающей охрану Асада. На данный момент нет точной информации о местоположении сирийского президента. Силы повстанцев продолжают его поиски.

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#сирия
Малайзия готова стать членом БРИКС
ТАСС: Малайзия согласна стать страной-партнером БРИКС
08 декабря 2024, 01:34

Фото: iStock/chrisman

Малайзия готова стать страной-партнером БРИКС. Этим поделился посол государства в Москве Чеонг Лун Лай для ТАСС.
«Малайзия ответила БРИКС, что согласна стать страной - партнером объединения», — говорится в сообщении.

По словам малайзийского посла, страна получила соответствующее приглашение в середине ноября. Напомним, что президент России Владимир Путин сообщил о готовности свыше 30 стран к сотрудничеству с БРИКС.

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Франции предлагаю покинуть Еврозону для спасения страны
Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Франция обязана покинуть Еврозону для своего спасения
08 декабря 2024, 01:16

Фото: iStock/SimonLukas

Для спасения сельского хозяйства Франция обязана покинуть Европейский союз. Такое заявление сделал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже, передает ТАСС.
«Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство» — говорится в сообщении.

По мнению Филиппо, для реализации этой цели необходимо отправить в отставку действующего президента республики Эммануэля Макрона. Это повлечет за собой уход фон дер Ляйен и приблизит Евросоюз к демонтажу системы, которую Филиппо назвал прогнившей. Также политик отметил, что если не решить этот вопрос, Европейский союз может довести Францию до нищеты и войны.

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#франция
#сельское хозяйство
#евросоюз
#макрон
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Асад пытается остановить повстанцев с помощью США
Bloomberg: Асад пытается сблизиться с Трампом для победы над повстанцами
08 декабря 2024, 00:53

Башар Асад (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Президент Сирии Башар Асад предпринимает косвенные попытки предложить избранному президенту США Дональду Трампу заключить сделку для урегулирования ситуации в стране. Об этом пишет Bloomberg.
Как отметили в издании, такие действия Асада объясняются продвижением повстанческих сил в Сирии. Среди предложенных вариантов значится то, что политик продолжит контролировать часть страны, где еще действует сирийская армия. При этом в случае дальнейшего продвижения повстанцев Асаду дадут безопасно уйти в изгнание.

К тому же Асад через ОАЭ предложил США использовать свое влияние для остановки боевых действий. В обмен он пообещал прекратить сотрудничество Сирии с Ираном.

Следом Асад направил свое внимание на Венгрию, а именно на ее президента Виктора Орбана, через которого он пытается наладить контакт со Штатами. Как пишут в Bloomberg, политик направил в Венгрию сирийского христианского патриарха Игнатия Афрема II, чтобы тот рассказал об угрозе для христианского населения в случае прихода к власти исламистов.

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#сша
#армия
#сирия
#дональд трамп
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Экс-премьер Румынии Орбан: суд незаконно отменил итоги президентских выборов
Экс-премьер Румынии Орбан: Конституционный суд незаконно отменил президентские выборы
07 декабря 2024, 23:55

Фото: iStock/starpik

Бывший премьер Румынии и лидер партии «Силы правых» Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд имел право аннулировать первый тур выборов президента, но не мог отменять весь избирательный процесс. Об этом сообщают РИА Новости.
«Лидер партии «Сила правых», экс-премьер Румынии Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд Румынии мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел полномочий отменять весь избирательный процесс», — пишут в издании.

Напомним, что накануне члены Конституционного суда аннулировали результаты первого тура выборов после очередного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Действующий премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал это решение и назвал его правильным.

По словам Орбана, Конституционный суд растоптал волю избирателей, а демократии в Румынии теперь практически не существует. Стоит отметить, что в первом туре выборов победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Решение об отмене итогов голосования он назвал политическим актом, представляющий государственный переворот.

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#суд
#парламент
#румыния
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Иностранные делегации прибывают в Москву для участия в ПА ОДКБ
07 декабря 2024, 23:23

Фото: iStock/Mohamed Rasik

В Москву начали прибывать первые участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности и 17-го пленарного заседания ассамблеи. Этим поделились на сайте Госдумы.
«Участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности начали прибывать в Москву», — говорится в пресс-релизе.

Среди прибывших числятся представители парламента Таджикистана во главе с Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Отмечается, что ее встретила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Заседание совета ПА ОДКБ и 17-е пленарное заседание ассамблеи состоится 9 декабря. На нем будут подниматься вопросы о гармонизации законодательства государств и проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям мира по поводу 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне .

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Глава «Роснефти» заявил, что санкции уничтожают правовую систему

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#заседание
#таджикистан
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Глава «Роснефти» заявил, что санкции уничтожают правовую систему
07 декабря 2024, 22:57

Фото: iStock/ designer491

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции — причина разрушения института контрактных обязательств, правовой системы и глобального рынка.
Во время выступления на XXII Дохийском форуме Игорь Сечин обратил внимание, что Соединённые Штаты Америки превратили доллар в инструмент эмиссии, которая ничем не ограничивается.

«Последующий развал Советского Союза, создание однополярной системы после устранения исторического оппонента, в конечном итоге, привели к подрыву самих основ демократии», — подчеркнул главный исполнительный директор «Роснефти».

Он отметил, что число санкций со стороны США за последние 20 лет превысило 15 тысяч.

Игорь Сечин отметил, что предел мирового энергетического рынка характеризуется на данный момент «волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зелёного» перехода», все это происходит из-за массированного применения санкций и уничтожения конкуренции.

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#сша
#доллар
#ес
#рф
#санкции
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Тысяча человек подала иск против Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции
07 декабря 2024, 22:17

Урсула Фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Бельгийский лоббист Фредерик Бальдан заявил, что тысяча человек подала иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Её обвиняют в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 на сумму больше чем 35 миллиардов евро, проинформировало агентство ТАСС.
Фредерик Бальдан обратил внимание, что в числе участников иска есть правительства Польши и Венгрии, общественные организации, такие как профессиональные объединения врачей и бортпроводников, а также физические лица.

«Станет ясно, что европейские власти обманули общественность, выставив на европейский рынок продукт, который считался безопасным и эффективным, однако в реальности он не был ни тем, ни другим», — подчеркнул инициатор иска.

Фредерик Бальдан говорил, что у есть данные о том, что вакцины, которые получили одобрение для использования, якобы не прошли достаточных испытаний на эффективность.

Урусулу Фон дер Ляйен обвинили в коррупции из-за того, что она в личной переписке вела переговоры с главой фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для Евросоюза, а потом глава Еврокомиссии удалила сообщения.

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#переговоры
#еврокомиссия
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В Дамаске люди снесли памятник Хафезу Асаду
07 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Zhora Kochegarov

Жители Джараманы, района Дамаска, снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду. Во время прошлых конфликтов друзы выразили поддержку Асаду. На данный момент Дамаск окружили исламисты и оппозиция. Город Пальмира и Дараа с недавнего времени находятся под контролем оппозиции, сообщил Телеграм-канал Baza.
Местные жители района Джарамана, который находится совсем близко — в трёх километрах — от столицы Сирии, Дамаска, попытались демонтировать монумент Хафезу Асаду, ранее возглавлявшему страну — он был отцом действующего президента Башара Асада.

По данным канала, население этого района по большей части составляет народность друзы. Они выступали на стороне Асада во время предыдущих вооруженных конфликтов между правительственными войсками и оппозицией.

На данный момент столичный город Дамаск окружили с трёх сторон: радикальными исламистами, протурецкой оппозицией и курдскими формированиями. В тот же момент правительственные силы Асада отступают из пригородных районов Дамаска, такую информацию передавали арабские средства массовой информации.

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#памятник
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NA: Ирак разрешил более тысячи сирийским военным пересечь границу
07 декабря 2024, 21:18

Фото: iStock/ Prostock-Studio

Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих, которые запросили разрешение на пересечение границы, сообщило агентство INA.
Военнослужащие армии Сирии попросили разрешение на въезд в Ирак через пограничный переход Аль-Каим. 7 декабря на территории государства приняли более тысячи человек и оказали им нужную помощь.

Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада, обратил внимание американский политик.

В конце ноября боевики повстанческих групп, в том числе исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), начали масштабное наступление в сторону городов, которые контролировались армией Сирии.

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*группировка признана террористической и запрещена в России
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