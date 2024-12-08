Асад покинул Сирию из-за вооруженного конфликта

Башар Асад (Фото: РИА Новости)
Президент Сирии Башар Асад мог покинуть Дамаск из-за обострившегося военного конфликта в стране. Об этом сообщает CNN.
«Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Асада нет ни в одном из мест в городе», — отмечают в издании.
По словам источника, политик отсутствует в его обычных местах пребывания. К тому же сообщается и об отсутствии президентской гвардии, обеспечивающей охрану Асада. На данный момент нет точной информации о местоположении сирийского президента. Силы повстанцев продолжают его поиски.
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Иван Мусатов