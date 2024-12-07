В Дамаске люди снесли памятник Хафезу Асаду

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Жители Джараманы, района Дамаска, снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду. Во время прошлых конфликтов друзы выразили поддержку Асаду. На данный момент Дамаск окружили исламисты и оппозиция. Город Пальмира и Дараа с недавнего времени находятся под контролем оппозиции, сообщил Телеграм-канал Baza.
Местные жители района Джарамана, который находится совсем близко — в трёх километрах — от столицы Сирии, Дамаска, попытались демонтировать монумент Хафезу Асаду, ранее возглавлявшему страну — он был отцом действующего президента Башара Асада.
По данным канала, население этого района по большей части составляет народность друзы. Они выступали на стороне Асада во время предыдущих вооруженных конфликтов между правительственными войсками и оппозицией.
На данный момент столичный город Дамаск окружили с трёх сторон: радикальными исламистами, протурецкой оппозицией и курдскими формированиями. В тот же момент правительственные силы Асада отступают из пригородных районов Дамаска, такую информацию передавали арабские средства массовой информации.
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По данным канала, население этого района по большей части составляет народность друзы. Они выступали на стороне Асада во время предыдущих вооруженных конфликтов между правительственными войсками и оппозицией.
На данный момент столичный город Дамаск окружили с трёх сторон: радикальными исламистами, протурецкой оппозицией и курдскими формированиями. В тот же момент правительственные силы Асада отступают из пригородных районов Дамаска, такую информацию передавали арабские средства массовой информации.
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Ольга Енгалычева