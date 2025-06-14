Al Masirah: Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля
Иран запустил очередную волну ракет в сторону Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
«Сирены воздушной тревоги звучат на территориях из-за новой волны иранских ракет», — говорится в сообщении.
Данную информацию уже подтвердила израильская армия. Как отметили в ЦАХАЛ, ВВС страны задействованы для перехвата ракет и поражения целей, которые необходимо уничтожить для предотвращения угрозы. Пресс-служба израильской армии напомнила гражданам о негерметичности обороны, в связи с чем жителям нужно следовать инструкциям командования.