В иранском городе Исфахан, где находится ядерный объект, прогремел взрыв
В иранском городе Исфахан, где расположен ядерный объект, прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает AL MAYADEEN.
«Громкий взрыв был слышен в иранском городе Исфахан», — передает телеканал.
Ранее в СМИ появилась информация о громких взрывах на востоке Тегерана.
Исхафан является городом, в котором находится центр по переработке урана имени экс-президента Ирана Ибрахима Раиси. Заместитель губернатора одноименной провинции Акбар Салехи уже отмечал, что Израиль намерен нанести удар по данному объекту.