WP: США оборонялись Patriot и THAAD от ракетного удара Ирана
США оборонялись противоракетными комплексами Patriot и THAAD от ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает Washington Post.
«Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером», — рассказали изданию источники среди американских военных.
Ранее Пентагон официально подтвердил РИА Новости информацию о том, что США помогают Израилю отразить атаку Ирана, который ударил по стране баллистическими ракетами. При этом во время обороны не использовались американские военные корабли и истребители.