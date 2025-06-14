WP: США оборонялись Patriot и THAAD от ракетного удара Ирана

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США оборонялись противоракетными комплексами Patriot и THAAD от ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает Washington Post.



«Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером», — рассказали изданию источники среди американских военных.

Ранее Пентагон официально подтвердил РИА Новости информацию о том, что США помогают Израилю отразить атаку Ирана, который ударил по стране баллистическими ракетами. При этом во время обороны не использовались американские военные корабли и истребители.
Иван Мусатов

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