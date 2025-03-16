Al Masirah: США нанеси ракетные удары по городу Саада в Йемене

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США нанесли удары по городу Саада в Йемене, контролируемому движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Masirah.
Целью атаки стали военные объекты хуситов.
Центральное командование Вооружённых сил США ранее подтвердило начало крупномасштабной операции против хуситов. Подчеркивалось, что удары нацелены на защиту интересов страны, сдерживание угроз и восстановление свободы судоходства.
По информации журналиста Axios Барака Равида, ссылающегося на анонимного американского чиновника, атаки продлятся несколько дней или недель.
Ранее Al Mayadeen заявил о девяти погибших и девяти раненых в результате атак США и Великобритании.
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Центральное командование Вооружённых сил США ранее подтвердило начало крупномасштабной операции против хуситов. Подчеркивалось, что удары нацелены на защиту интересов страны, сдерживание угроз и восстановление свободы судоходства.
По информации журналиста Axios Барака Равида, ссылающегося на анонимного американского чиновника, атаки продлятся несколько дней или недель.
«Субботние удары были не единичными, а началом серии беспощадных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — написал журналист в соцсети X.Президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий против хуситов в субботу, потребовав прекратить их атаки на американские корабли. Он также призвал Иран немедленно остановить поддержку движения.
Ранее Al Mayadeen заявил о девяти погибших и девяти раненых в результате атак США и Великобритании.
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