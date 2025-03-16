Al Masirah: США нанеси ракетные удары по городу Саада в Йемене

Попытка захвата президента Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, Милорада Додика контингентом ЕС (EUFOR), может быть осуществлена в ближайшем времени. Об этом изданию «Вечерне новости» заявил замглавы кабмина Сербии Александар Вулин.