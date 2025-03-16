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Al Masirah: США нанеси ракетные удары по городу Саада в Йемене

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

США нанесли удары по городу Саада в Йемене, контролируемому движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Masirah.
​Целью атаки стали военные объекты хуситов.

Центральное командование Вооружённых сил США ранее подтвердило начало крупномасштабной операции против хуситов. Подчеркивалось, что удары нацелены на защиту интересов страны, сдерживание угроз и восстановление свободы судоходства.

По информации журналиста Axios Барака Равида, ссылающегося на анонимного американского чиновника, атаки продлятся несколько дней или недель.

«Субботние удары были не единичными, а началом серии беспощадных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — написал журналист в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий против хуситов в субботу, потребовав прекратить их атаки на американские корабли. Он также призвал Иран немедленно остановить поддержку движения.

Ранее Al Mayadeen заявил о девяти погибших и девяти раненых в результате атак США и Великобритании.

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#сша
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#страны
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Трамп приказал ВС США начать боевые действия против хуситов в Йемене
15 марта 2025, 22:36

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп приказал американской армии начать боевые действия против хуситов в Йемене. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсетях.
«Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — добавил республиканец.
Заокеанский лидер обратился к Ирану с призывом прекратить поддерживать хуситов, а также не угрожать «американскому населению и их президенту».

Трамп резюмировал, что в случае угрозы, виновники будут нести ответственность, поскольку американская сторона не станет «относиться к этому с пониманием».

Ранее Трамп высказывался о реакции РФ на предложение прекратить огонь на Украине.

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#сша
#йемен
#хуситы
#дональд трамп
#война
#новости
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В Сербии не исключили ареста Додика в скором времени
Замглавы правительства Сербии Вулин не исключил возможность захвата Додика
15 марта 2025, 22:21

Фото: istockphoto/butenkow

Попытка захвата президента Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, Милорада Додика контингентом ЕС (EUFOR), может быть осуществлена в ближайшем времени. Об этом изданию «Вечерне новости» заявил замглавы кабмина Сербии Александар Вулин.
«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика... по ордеру, выданному судом БиГ», — прокомментировал Вулин.
Вулин добавил, что СМИ, враждебные Белграду, пишут о том, что страна якобы «находится в одном шаге от гражданской войны».

Ранее сообщалось что в Белграде состоялась протестная акция, на которую вышли свыше 30 тысяч человек.

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Стало известно о запланированной встрече Путина на 9 мая
Путин встретится в Москве 9 мая с Лукашенко, Рахмоном и Алиевым
15 марта 2025, 19:19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться в Москве в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — сказано в сообщении.
В Кремле уточнили, что в рамках неформальной встречи Владимир Путин, Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко созвонились с Ильхамом Алиевым.

Ранее Владимир Путин дал свою оценку насчет российско-американских отношений. Свое мнение по этому поводу глава государства озвучил на совещании с постоянными членами российского Совбеза.

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AFP: Павел Дуров покинул Францию после разрешения суда и направился в Дубай
15 марта 2025, 17:00

Павел Дуров и Татьяна Арно (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Суд разрешил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть Францию и отправиться в Дубай. Об этом пишут обозреватели Agence France-Presse.
«Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда», — сказано в публикации.
Павла Дурова задержали во французской авиагавани Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку 24 августа 2024 года. По данным некоторых СМИ, предпринимателя задержали за отказ сотрудничать с силовиками. Дурова тогда обвиняли в 12 преступлениях, включая размещение на площадке различного рода запрещенного контента. В итоге в политику конфиденциальности Telegram были внесены изменения. Президент Франции Эммануэль Макрон называл дело Дурова политическим.

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#криминал
#уголовное дело
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Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине
Премьер Венгрии Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, включая призыв по Украине
15 марта 2025, 14:24

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и опубликовал их в социальной сети X.
Венгерский политик отметил, что граждане страны требует от Брюсселя мира, свободы и единства.

«Мы требуем мира в Европе и Союза, но без Украины», — отметил Орбан.

Премьер-министр призвал добиться равенства перед законом для всех государств-членов Европейского союза, восстановить отнятые у стран полномочия и укрепить их независимость. Также Орбан потребовал бороться с коррупцией, защищать христианское наследие Европы и запретить противоестественное перевоспитание детей.

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