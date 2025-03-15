ДТП произошло в центре Москвы, есть пострадавшие

Фото: прокуратура г. Москвы
Шесть человек пострадали в ДТП в центре Москвы, сообщили в столичном Депздраве. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что авария произошла на улице Кожевническая.
«…Прибыли бригады скорой медицинской помощи, территориального Центра медицины катастроф. В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей», — сказано в публикации.Ранее в столичной прокуратуре проинформировали, что BMW на Кожевнической улице выехала на тротуар. Уточнялось о пострадавших пешеходах, а также о признаках опьянения у водителя.
Перед этим стало известно, что количество погибших в ДТП в Рязанской области выросло до четырех человек.
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Никита Кротов