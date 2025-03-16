В Москве неизвестные обстреляли электричку на МЦД-2

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Вечером 15 марта 2025 года на линии МЦД-2 произошёл инцидент: неизвестные обстреляли электричку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва», который первым опубликовал подробности происшествия, добавив видео с места происшествия.
По данным канала, атака произошла на станции Трикотажная сразу после отправления поезда. В окнах вагонов были обнаружены пробоины, похожие на следы от выстрелов.
Пассажиры оперативно уведомили службу безопасности о случившемся.
На ролике в Telegram-канале видно, как пассажиры рассказывают о произошедшем. Четко стреляющего никто не разглядел — однако есть очевидцы, которые утверждают, что видели пистолет и что причиной для пробоин в окнах стала именно стрельба.
Никто не пострадал. Отмечается, что рядом с одним из поврежденных окон сидела мама с ребенком. На видео пассажиры пораженно обсуждают, как им повезло, что ни у кого нет травм, и что все живы.
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Пассажиры оперативно уведомили службу безопасности о случившемся.
На ролике в Telegram-канале видно, как пассажиры рассказывают о произошедшем. Четко стреляющего никто не разглядел — однако есть очевидцы, которые утверждают, что видели пистолет и что причиной для пробоин в окнах стала именно стрельба.
Никто не пострадал. Отмечается, что рядом с одним из поврежденных окон сидела мама с ребенком. На видео пассажиры пораженно обсуждают, как им повезло, что ни у кого нет травм, и что все живы.
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Мария Моисеева