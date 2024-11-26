Al Mayadeen: Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару

Илон Маск раскритиковал уровень бюрократии в Пентагоне, отметив, что тот вырос настолько, что обычный ремонт лестницы в здании занимает больше времени, чем его строительство в 1940-х годах. Об этом американский миллиардер написал в соцсети X (ранее Twitter).