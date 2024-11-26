Al Mayadeen: Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару

Фото: istockphoto/vadimrysev
Американская военная база в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По её территории выпущено не менее пяти ракет.
Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местный полевой источник. По его словам, на территории базы были слышны звуки разрывов. Информация о возможных жертвах и разрушениях на военном объекте США не раскрывается.
Ранее под ракетный удар попала военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неподалёку от газового месторождения Коноко. По территории объекта было выпущено три ракеты, две из которых разорвались в окрестностях. Перед эта же военная база подверглась атаке беспилотников. Целью удара дронов были объекты на территории базы.
Читайте также:
Военная база США на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами
Минобороны сделало представление Израилю после удара рядом с авиабазой в Сирии
Американский дрон-разведчик MQ-9 опасно сблизился с СУ-35 ВКС РФ над Сирией
Александр Бойцов