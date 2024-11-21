Военная база США на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами

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Военная база США подверглась ракетному обстрелу.
Военная база Соединённых Штатов Америки в провинции Дейр-эз-Зор, которая расположена на востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этот сообщил телеканал AI Mayadeen.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску. Он подчеркнул, что целью Вооружённых сил Российской Федерации в Днепропетровске был военно-промышленный объект.
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«Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма», — рассказал агентству РИА Новости военно-политический источник.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску. Он подчеркнул, что целью Вооружённых сил Российской Федерации в Днепропетровске был военно-промышленный объект.
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Ольга Енгалычева