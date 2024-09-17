Американский дрон-разведчик MQ-9 опасно сблизился с СУ-35 ВКС РФ над Сирией

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Американский ударный дрон-разведчик MQ-9 «Reaper» опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над границей Сирии, летчик ВКС РФ смог предотвратить столкновение. Об этом сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк. По его словам, «коалиция» такими действиями лишь обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
«На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — указано в заявлении.Игнасюк отметил, что подобные случаи говорят о том, что «коалиция» создает опасные предпосылки авиационных катастроф.
Сообщается, что за прошедший день со стороны международной коалиции зафиксировали восемь нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Все они связаны с несогласованными с Россией полетами БПЛА.
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Данил Пономарев