Минобороны сделало представление Израилю после удара рядом с авиабазой в Сирии

Александр Лаврентьев (Фото: riamediabank.ru/Владислав Воднев)
Израильские военные в октябре нанесли удар по строению неподалёку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Министерство обороны РФ сделало Тель-Авиву представление, заявив о недопустимости таких действий.
Об этом РИА Новости рассказал специальный представитель президента РФ в Сирийской Арабской Республике Александр Лаврентьев. Он подчеркнул, что авиаудар не наносился непосредственно по авиабазе, так как это имело бы крайне серьёзные последствия прежде всего для самого Израиля, и в Тель-Авиве это прекрасно понимают. По словам спецпредставителя президента, удар был нанесён «по какому-то складу».
Тем не менее, министерство обороны РФ сделало израильской стороне представление, подчеркнув недопустимость любых действий, в результате которых могут пострадать российские военные. Лаврентьев также выразил надежду. что Израиль всё понимает и не допустит повторения октябрьских событий.
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