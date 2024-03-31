В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена, передает Financial Times.
По словам Валтонен, сейчас не самое удачное время для отправки военных на Украину. В Финляндии данный вопрос не подлежит обсуждению в настоящий момент.
Однако министр подчеркнула, что в дальнейшем не следует ничего исключать. Валтонен добавила, что страны Запада еще не знают, к чему приведет противостояние, по этой причине не стоит «раскрывать все карты».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французской армии на Украину. При этом лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Макрон ведет страну к самоубийству подобными заявлениями и действиями.
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Однако министр подчеркнула, что в дальнейшем не следует ничего исключать. Валтонен добавила, что страны Запада еще не знают, к чему приведет противостояние, по этой причине не стоит «раскрывать все карты».
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Екатерина Коршунова