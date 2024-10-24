Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для своей армии, даже в критических ситуациях. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
В материале утверждается, что украинские военные не получали приказа об отходе даже в условиях окружения или при необходимости удержания разрушенных объектов. Один из примеров – ситуация в Угледаре. По данным издания, несмотря на явную угрозу для украинских подразделений, Киев не предпринял шагов для их отступления, что привело к неразумным потерям.
Автор статьи акцентирует внимание на том, что для Зеленского важнее сохранить контроль над зданиями и даже руинами, чем уберечь жизни солдат. В статье утверждается, что это не первый случай, когда приказы о своевременном отходе не отдавались.
Напомним, что 3 октября Минобороны России заявило об освобождении Угледара. Российские войска, проведя обходной маневр и атакуя с флангов, окружили город, взяв в плен более 40 украинских солдат.
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Автор статьи акцентирует внимание на том, что для Зеленского важнее сохранить контроль над зданиями и даже руинами, чем уберечь жизни солдат. В статье утверждается, что это не первый случай, когда приказы о своевременном отходе не отдавались.
Напомним, что 3 октября Минобороны России заявило об освобождении Угледара. Российские войска, проведя обходной маневр и атакуя с флангов, окружили город, взяв в плен более 40 украинских солдат.
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Елена Перлова