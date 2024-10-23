Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут при окружении Селидово

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Тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.
«Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад», — отметил он.Меркурис подчеркнул, что безостановочное наступление ВС РФ приведет к полному окружению Селидово, пути снабжения которого отрезаны.
Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВСУ могут попасть в котел в Донбассе, ситуация на некоторых направлениях — критическая. Офицер считает, что боевики ВСУ могут попасть в клещи между Кураховкой и Горняком.
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