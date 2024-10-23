Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит в зоне конфликта на Украине и не фиксировал там военных КНДР. Об этом он сообщил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, с большей серьезностью стоит относиться к возможности появления на фронте французских или польских войск.
«Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно «спрятаны». Хотя если бы они были, то должны были бы воевать, а не прятаться», — с иронией пояснил он.Лукашенко добавил, что на фоне сообщений о прибытии военных КНДР западные страны могут отправить в зону конфликта польские или французские войска.
«К этим разговорам надо серьезно относиться и следить за этим», — подчеркнул белорусский лидер.Он также отметил, что Россия не нуждается в помощи КНДР, так как она даже никогда не просила Белоруссию включиться в конфликт.
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