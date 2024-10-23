«Две клешни»: ВСУ находятся в критической ситуации в ДНР

Бойцы Добровольческого корпуса (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Украинские боевики могут попасть в котел в Донбассе, поэтому для них складывается критическая ситуация, заявил каналу Politeka генерал ВСУ Игорь Романенко. Он отметил продвижение российских войск.
«Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск», — прокомментировал собеседник.
Офицер считает, что боевики ВСУ могут оказаться в котле между Кураховкой и Горняком.
«Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел», — резюмировал Романенко.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.
Ранее сообщалось, какая страна может начать обсуждать вопрос о возможных оружейных поставках Украине
Читайте также:
Посольство: Лондон прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черноморью
В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам
Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии
Никита Кротов