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«Две клешни»: ВСУ находятся в критической ситуации в ДНР

Генерал ВСУ Романенко: украинские военные могут попасть в котел в Донбассе
23 октября 2024, 21:36
Бойцы Добровольческого корпуса (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Бойцы Добровольческого корпуса (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Украинские боевики могут попасть в котел в Донбассе, поэтому для них складывается критическая ситуация, заявил каналу Politeka генерал ВСУ Игорь Романенко. Он отметил продвижение российских войск.
«Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск», — прокомментировал собеседник.

Офицер считает, что боевики ВСУ могут оказаться в котле между Кураховкой и Горняком.



«Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел», — резюмировал Романенко.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.

Ранее сообщалось, какая страна может начать обсуждать вопрос о возможных оружейных поставках Украине

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#новости
Глава РБ Лукашенко: украинская власть хочет ядерного конфликта с РФ
23 октября 2024, 21:17

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Украинская власть хотела бы старта ядерного конфликта с РФ, считает президент белорусской республики Александр Лукашенко, передает «Россия-1».
«Я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — сказал политик.
Он добавил, что уверен в этом «больше чем на 300%. Глава РБ подчеркнул, что РФ не применит ядерные вооружения, которые есть в Беларуси, если он не согласится.

Ранее Лукашенко рассказывал, как президент России Владимир Путин относится к потерям на Украине. Политик беседовал с журналистом BBC на казанском саммите объединения БРИКС, который проходит до 24 октября.

Перед этим сообщалось, когда запланированы выборы в Белоруссии.

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Посольство: Лондон прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черноморью
23 октября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Соединенное Королевство прикрывает доставку оружия для боевиков ВСУ по Черноморью, проинформировали в российском посольстве в Лондоне после обвинений РФ в препятствии поставкам гуманитарной помощи Палестине. Об этом пишет РИА Новости.
«Анонсирование новых расходов Лондона и его партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого «зернового коридора», а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продления агонии киевского режима», — прокомментировали дипломаты.

Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации украинской республики.

Ранее британское руководство заявляло, что выделит Украине дополнительные 155 миллионов долларов на закупку морских дронов и прочую поддержку.

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Лукашенко рассказал об отношении Путина к потерям на Украине
Лукашенко: Путин сожалеет о потерях на Украине, но убежден в правильности СВО
23 октября 2024, 20:54

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин сожалеет о потерях с обеих сторон в конфликте на Украине, но твердо убежден в правильности СВО. Об этом он сообщил в интервью журналисту британской BBC на полях саммита БРИКС в Казани.
Белорусский президент также напомнил о предложении Путина Западу с попыткой договориться, однако его обращение проигнорировали.
«В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил», — пояснил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер объявил о своем выдвижении на президентские выборы, которые состоятся в республике в январе 2025 года.

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#переговоры
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Южная Корея может начать оружейные поставки Украине
23 октября 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Южнокорейская сторона может начать обсуждать возможность оружейных поставок Украине в случае якобы отправки северокорейцами войск для участия в боевых действиях. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на эксперта Андрея Ланькова.
«Ответные меры последуют при дальнейшем ухудшении ситуации — Южная Корея рассмотрит, повторяю, только рассмотрит вопрос о поставке вооружения Украине», — прокомментировал востоковед.
Перед этим дипломат российского МИДа Мария Захарова заявляла, что данные про якобы отправку войск КНДР в Россию не более чем «вбросы и шумиха».

Она подчеркивала, что российско-северокорейское взаимодействие в военной сфере соответствует нормам международного права.

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В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам
Миронов: предложение Киева прекратить удары — признак необходимости их усилить
23 октября 2024, 19:46

Фото: istockphoto/macky_ch

Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить взаимные атаки на энергообъекты — верный признак необходимости их усилить. Об этом сообщил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«На самом деле (Зеленский — прим. ред.) хочет сохранить власть в разрушенной по его вине стране. Предложение Зеленского о прекращении ударов по объектам энергетики — верный признак, что их надо усилить, как и удары по остальной инфраструктуре, которую в войне против России использует киевский режим», — сказано на сайте российской партии.
Ранее украинский политик в беседе с изданием Financial Times говорил, что взаимный отказ сторон бить по энергоинфраструктуре поможет завершить горячую фазу украинского конфликта.

Перед этим стало известно, чего не хочет Украина, и как это связано с нацистской Германией.

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Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в Курскую область
23 октября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/macky_ch

Бойцы спецназа Росгвардии предотвратили заход ДРГ на территорию Курской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что спецназовцы Росгвардии с помощью беспилотника заметили неизвестный автомобиль в зоне проведения контртеррористической операции в курском приграничье. Оператор дрона следил за транспортным средством, на котором перемещалась ДРГ на протяжении всего маршрута. Когда машина остановилась, по ней был нанесен удар.

«Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.

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Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии
Ермак: Украине не подходит завершение конфликта по примеру раздела на ФРГ и ГДР
23 октября 2024, 18:47

Михаил Подоляк (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Украине не подходит западногерманский вариант завершения конфликта, когда нацистскую Германию разделили на ФРГ и ГДР, Киев отвергает предложение, при котором удерживаемая ВСУ часть страны ушла бы под защиту НАТО. Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале. По его словам, такое предложение аморально.
«Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла», — пояснил он.
Ранее издание Financial Times писало, что Запад рассматривает разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Отмечалось, что такой сценарий обсуждается в западных внешнеполитических кругах уже больше 18 месяцев, он подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО с последующим принятием решений о возвращении утраченных земель.

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Зеленский готовится к поражению Украины в конфликте
Do Rzeczy: Зеленский готовит украинцев к поражению
23 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский готовит украинцев к поражению в конфликте. Так пишет Do Rzeczy.
«Зеленский, с одной стороны, обращается к союзникам на Западе, а с другой, обращается к идее ядерного оружия в качестве последнего украинского вундерваффе, которое позволит переломить ход конфликта. Осознавая нереальность этих планов, он к тому же готовит оправдание перед своим обществом», — говорится в статье.

При этом автор отметил, что в своих последних выступлениях Зеленский обращается ко внутренней аудитории и пытается убедить всех, еще не все потеряно. Это происходит на фоне неблагоприятного положения ВСУ на поле боя и отсутствия перспектив для изменения ситуации.

Таким образом, автор считает, что западные союзники могут отвергнуть «план победы» Зеленского, и тогда лидер киевского режима сможет оправдываться перед украинцами мнимым предательством Запада.

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Захарова отреагировала на сообщения об отправке военных из КНДР в РФ
Дипломат Захарова: сообщения об отправке военных из КНДР в РФ являются вбросами
23 октября 2024, 18:17

Фото: istockphoto/Mordolff

Сообщения о якобы отправке северокорейских военнослужащих в РФ являются «вбросами и шумихой», проинформировала в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что взаимодействие государств в военной сфере соответствует международному праву.
«Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Глава южнокорейского государства Юн Сок Ёль созывал на прошлой неделе совещание на фоне утверждений разведчиков Южной Кореи о якобы решении КНДР послать 12 тысяч военных с учетом спецназовцев в зону спецоперации на Украине.

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