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Алаудинов: любая возможная катастрофа на Курской АЭС затронет и Европу

08 сентября 2024, 16:43
Фото: iStock/Nordroden

Фото: iStock/Nordroden

Европа, которую США «тащат к третьей мировой войне», должна понимать, что любая возможная катастрофа на Курской АЭС затронет и европейские государства, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, Европа «идет на поводу у Америки».
«Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это», — заявил он на видео в своем телеграм-канале.
Командир «Ахмата» добавил, что не понимает, почему и зачем Европа идет на поводу у США и делает все возможное для ядерной катастрофы.


«Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?» — спросил Алаудинов.
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#атака
Мособлизбирком: явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 21,36 %
08 сентября 2024, 15:38

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

На 15:00 8 сентября явка избирателей на выборы в подмосковном регионе составила 21.36%, передает Мособлизбирком. Там уточнили, что дистанционно голосуют 86.08%, а на избирательных участках — 15.58%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей составляла 19.80%. Дистанционно голосовали 84.45%, а на участки приходили 14.04%.

Выборы в Мособлдуму проходят с 6 по 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Обо всех подробностях голосования можно узнать на сайте ЦИК РФ. В частности, ознакомиться с информацией про кандидатов, списками и избирательными участками.

По данным Мособлдумы, в 2024 году выборы затронут более 2.5 миллиона избирателей региона, что составляет одну треть.

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Захарова: отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России
08 сентября 2024, 15:25

Фото: сайт МИД РФ

Отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России, как и реализация очень сложных формул для сохранения стабильности государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала то, что санкционная политика в отношении Москвы потерпела крах.
«Были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации. <…> И ведь вышли. И что нам предрекали, что будем голодные, холодные, без одежды, лекарств, технологий, без машин, лифтов будем — это я очень хорошо помню. Короче, без всего. <...> Сложности были огромные, часть остается, но мы идем вперед. Даже по строительству <...>. Поэтому - да, победа, но не только ради себя», — поделилась Захарова.
Она пояснила, что в первую очередь случившееся — это победа здравого смысла, так как многие страны поняли, что ограничения для России бьют по ним самим.
«Это, безусловно, победа России, но только не в контексте исключительно собственных интересов, а в рамках выстраивания нового миропорядка», — отметила Захарова.
По ее словам, победу России над беспрецедентным санкционным давлением — это еще и победа духа тех людей, кто на передовой реальной, и не передовой экономической и финансовой.
«Сколько, вы представляете, пришлось пережить нашему бизнесу, просто оказавшись в один день отрезанным от возможностей совершить оплату, проплату, перевести деньги, поставить товар, вывезти готовый товар, когда люди оставались один на один с вопросами сырья или полуфабрикатов, которые, если не используешь сегодня, завтра они уже меняют свое качество», — заключила она.
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Явка на выборы на территории Подмосковья составляет 19.80%
08 сентября 2024, 12:47

Фото: istockphoto/nemchinowa

На 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, передает Мособлизбирком. Там уточнили, что показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%, а на избирательных участках — 14.04%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на 10 часов 8 сентября составляла 16.55%.

Выборы в Советы депутатов проходят в 28 городских подмосковных округах в период с 6 по 8 сентября. С данными о кандидатах, а также списках и избирательных участках можно ознакомиться на цифровом сервисе ЦИК России.

По информации Мособлдумы, в текущем году голосование в Советы депутатов затронет треть всех избирателей региона, что составляет больше 2.5 миллиона человек.

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Путин: Москва является оплотом российской государственности
08 сентября 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Москва — оплот российской государственности, заявил президент России Владимир Путин в рамках поздравления москвичей с Днем города на праздничном концерте в «Зарядье».
«(Москва — прим. ред.) — это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», — сказал глава государства.

Он отметил, что у каждого человека, где бы он ни родился и ни вырос, особое отношение к Москве.

«Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России», — заключил Путин.

Москве в этом году исполнилось 877 лет. День города отмечается 7-8 сентября.

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Экс-премьер РФ назвал Зеленского «обреченным»
Экс-премьер РФ Степашин назвал Зеленского «обреченным»
08 сентября 2024, 11:11

Глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас является обреченным человеком, при том, что раньше был «замечательным ведущим», пишет ТАСС со ссылкой на российского экс-премьера Сергея Степашина.
«Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», - прокомментировал Степашин.
Во время предвыборной гонки на Украине Зеленский обещал прекратить конфликт. На фоне его предшественника Петра Порошенко Зеленскому поверила большая часть украинцев. Теперь же Зеленский узурпировал власть в республике, а его срок истек 20 мая 2024 года.

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Экс-евродепутат назвал ошибкой разрыв отношений между ЕС и Россией
Экс-депутат Шопрад: промышленники Франции считают разрыв с Россией ошибкой
08 сентября 2024, 10:43

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Экс-евродепутат и политический аналитик Эмерик Шопрад высказал мнение, что большинство ключевых руководителей в промышленности Франции считает разрыв связей с Россией ошибочным шагом. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналитик отметил, что промышленники полагают, что прекращение отношений с РФ открывает возможности для Китая занять место Франции и других европейских стран на российском рынке. Шопрад добавил, что, по мнению многих, именно европейцы страдают от санкций, и им стоит рассмотреть возможность возвращения к сотрудничеству с Россией.

Ранее заместитель главы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине и гуманитарного сотрудничества с Россией в Европе изменяется, уходя от полного неприятия взаимодействия. Он отметил, что это происходит, несмотря на распространение «небылиц о России» в СМИ.

В конце августа агентство Reuters сообщало, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост в ряде секторов, несмотря на западные санкции, введенные из-за конфликта на Украине

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На Западе признали катастрофическое положение ВСУ
CNN: ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе, военные истощены
08 сентября 2024, 10:25

Фото: istock/Jakub Laichter

ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе, военные деморализованы и истощены. Об этом пишет CNN. Отмечается, что особенно тяжелая для украинских боевиков ситуация складывается в районе Красноармейска.
«За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии», — указано в статье.
Вместе с тем один из командиров ВСУ, решивший остаться анонимным, рассказал CNN, что многие новобранцы, если им удается выжить после первого боя, отказываются воевать, покидают свои позиции или пытаются сбежать.

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#новости
#всу
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Стало известно, на что НАТО пытается спровоцировать Россию
Аналитик Эскобар: Запад пытается спровоцировать Россию на войну с НАТО
08 сентября 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Государства в составе НАТО, которые координируют атаки ВСУ по России, пытаются спровоцировать Москву на ответный удар по Европе, чтобы развязать войну с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с РИА Новости. По его словам, Запад таким образом рассчитывает задействовать пятую статью НАТО, согласно которой нападение на одного из членов блока воспринимается как атака на весь альянс.
«Они провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как «Россия теперь атакует гражданских в Европе», — пояснил Эскобар.
Ранее итальянское издание Fatto Quotidiano признало, что конфликт на Украине достиг переломного момента. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.
«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — говорилось в сообщении.
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#россия
#конфликт
#украина
#нато
#всу
#атака
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МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России
08 сентября 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Ludmila Lozovaya

Совместные усилия компетентных органов Узбекистана и России привели к возвращению в республику 14 детей, оставшихся без присмотра родителей в России, сообщает информационное агентство «Дунё» узбекистанского МИД.
Согласно информации, представители генерального консульства, совместно с министерством внутренних дел и здравоохранения Узбекистана, а также сотрудниками Санкт-Петербургского учреждения временного ухода за несовершеннолетними, организовали возвращение детей, нуждающихся в социальной защите.

Большинство родителей этих детей были депортированы из России за нарушение миграционного законодательства. Генеральное консульство обеспечило детей необходимыми документами для их возвращения на родину, добавили в агентстве.

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#узбекистан
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#россия
#дети
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