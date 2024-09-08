Алаудинов: любая возможная катастрофа на Курской АЭС затронет и Европу

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Европа, которую США «тащат к третьей мировой войне», должна понимать, что любая возможная катастрофа на Курской АЭС затронет и европейские государства, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, Европа «идет на поводу у Америки».
«Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это», — заявил он на видео в своем телеграм-канале.Командир «Ахмата» добавил, что не понимает, почему и зачем Европа идет на поводу у США и делает все возможное для ядерной катастрофы.
«Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?» — спросил Алаудинов.Читайте также:
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