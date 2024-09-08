Алаудинов раскрыл, чем на самом деле обернулась для Киева атака на Курскую область

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ВСУ атакой на Курскую область рассчитывали замедлить продвижение ВС РФ в зоне СВО, но это только ускорило ход наступления, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, Киев рассчитывал, что Россия станет перебрасывать под Курск подразделения с других участков.
«Как мы видим, наступление российских войск, оно, наоборот, убыстрило свой ход. Получается, ежедневно наши войска берут по несколько населенных пунктов, двигаются вперед, освобождая те территории, которые являются по конституции уже российскими», — рассказал он журналистам.Алаудинов пояснил, что изначально ВСУ под руководством НАТО рассчитывали взять АЭС в Курчатове и часть Курска, чтобы шантажировать Россию и вынудить сесть ее за стол переговоров, а когда наступление провалилось, Украина стала делать акцент на «воздействии» на атомную станцию.
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