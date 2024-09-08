Стало известно, как обращаются боевики ВСУ с российскими пленными

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Украинские военные позволяли российским пленным звонить своим семьям только в случае получения с этого политических выгод для Киева. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, о соблюдении каких бы то ни было прав военнопленных у боевиков ВСУ речи не идет.
«В принципе, звонить нашим военнопленным позволяли только ради своих каких-то политических выгод, делая из этого какие-то политические моменты», — пояснил Алаудинов.Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По его словам, это связано с тем, что российские военные в первые дни вторжения нанесли украинским боевикам «действительно очень серьезное поражение».
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Данил Пономарев