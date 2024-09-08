Раскрыта новая тактика ВСУ в Курской области

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ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться, заявил командир спецназа «Амхмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, это связано с тем, что российские военные в первые дни вторжения нанесли украинским боевикам «действительно очень серьезное поражение».
«Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. <...> Полагаю, что за счет этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. На большей части участков противник активно «закапывается», — пояснил Алаудинов.Командир «Амхата» также добавил, что в первые дни атаки на Курскую область ВСУ теряли столько техники, сколько не теряли за все время СВО, количество уничтоженных армией России машин исчислялось десятками.
«В первый день на одном только нашем участке мы сумели сжечь 32 единицы техники. Это были и танки, и бронированные машины в основном. На второй день мы сожгли 20 единиц, на третий день — 13, на четвертый день — 15. И каждый день мы жгли технику украинских формирований, танки и бронированные машины, от 10 до 15 — это минимум у нас было. Дальше уже противник осознал ошибочность своего мнения, что он может безнаказанно здесь кататься», — рассказал он.Алаудинов отметил, что сейчас ситуация другая, линия боевого соприкосновения стабилизировалась две недели назад, и «Ахмат» вынужден выискивать врага, чтобы уничтожить хотя бы 2-3 единицы техники в сутки.
«Скажем, за вчерашний день наши подразделения сожгли два танка, минометы, артиллерийские установки. Но сам факт, что такого количества техники сегодня уже нет», — заключил он.Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ атакой на Курскую область рассчитывали замедлить продвижение ВС РФ в зоне СВО, но лишь ускорили ход наступления. По его словам, Киев рассчитывал, что Россия станет перебрасывать под Курск подразделения с других участков, но в итоге начал сильнее терять Донбасс.
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