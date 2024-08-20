Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наемников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО. По словам Алаудинова, количество иностранных наемников, прибывших в российский регион, впечатляет.
«Иностранных наемников огромное количество. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО», – сказал генерал телеканалу «Россия-1».
Алаудинов также добавил, что обстановка в зоне боевых действий в Курской области под контролем. Большая часть территории, где находился противник, прикрыта.
«Мы продолжаем очищать населенные пункты от врага», – добавил командир спецназа.
Ранее российские бойцы взяли в плен 15 иностранных наемников в Суджанском районе Курской области. По данным военных, украинский режим продолжает стягивать на территорию России наемников и оружие.
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Лия Мурадьян