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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные остановлены на всей территории Курской области, сообщили в РИА Новости.
«Основные силы противника были разгромлены. Сейчас идёт операция по освобождению населённых пунктов от боевиков», — подчеркнул командир.
По оценкам офицера, «в ближайшие два-три месяца» бои на этом направлении завершатся.
В настоящий момент в Курской области идёт зачистка населённых пунктов от Вооружённых Сил Украины (ВСУ).
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