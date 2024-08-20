Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

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Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию боевого соприкосновения, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар произошел по время заполнения железнодорожных цистерн. Он отметил, что возгорание все еще не потушено, а также «есть небольшая детонация».
Примечательно, что о пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Примечательно, что о пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова