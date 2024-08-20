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Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ снабжали топливом фронт
20 августа 2024, 11:47
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию боевого соприкосновения, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар произошел по время заполнения железнодорожных цистерн. Он отметил, что возгорание все еще не потушено, а также «есть небольшая детонация».

Примечательно, что о пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Минобороны показало поражение пункта управления ВСУ в Глухове
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ВСУ в Сумской области
20 августа 2024, 12:43

Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения командного состава и военных одной из бригад ВСУ в Сумской области в результате удара по пункту управления и складу вооружения в Глухове.
Отмечается, что российские солдаты задействовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции. В российском военном ведомстве добавили, что результате склад и пункт были ликвидированы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ полностью остановили ВСУ на всей территории Курской области
20 августа 2024, 12:42

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные остановлены на всей территории Курской области, сообщили в РИА Новости.
«Основные силы противника были разгромлены. Сейчас идёт операция по освобождению населённых пунктов от боевиков», — подчеркнул командир.

По оценкам офицера, «в ближайшие два-три месяца» бои на этом направлении завершатся.

В настоящий момент в Курской области идёт зачистка населённых пунктов от Вооружённых Сил Украины (ВСУ).

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#операция
#всу
#вс рф
#курская область
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ВС РФ под Киевом нанесли удары по местам дислокации ВСУ
20 августа 2024, 12:31

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по военным объектам Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников, находящимся в пригороде Киева. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Рядом с городом есть крупный полигон, где установлены мишени для стрельбы и макеты домов для отработки штурмовых действий. Этот объект, оснащённый по последнему слову техники, используется иностранными наёмниками для боевого слаживания подразделений, включая мобилизованных украинцев», — поделился Лебедев.

Количество погибших и раненых сложно определить, но уже после первого удара в 23:00 19 августа в сторону военного городка отправились несколько машин скорой помощи. Затем произошёл ещё один удар, после которого число машин скорой помощи и пожарных увеличилось. Некоторых пострадавших эвакуировали с помощью вертолётов.

Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по нефтехранилищу в Тернополе, где находилось топливо для ВСУ. По словам Сергея Лебедева, пожар на нефтехранилище до сих пор не потушен.

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Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе

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#пожар
#топливо
#полигон
#всу
#удар
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Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ в Курской области
Пленный Виталий рассказал о больших потерях в рядах ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 12:02

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Украинская армия несет большие потери в ходе боев в Курской области. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виталий, видео публикует Минобороны России.
Виталий был распределен в 92-ю штурмовую бригаду ВСУ и работал водителем. По его словам, те, кого он отвозил на позицию, не возвращались с фронта.

Украинский пленный отметил, что командование неоднократно наказывало его за отказ воевать. Он добавил, что несколько раз ему приходилось сидеть в собачьей клетке в качестве наказания.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс минобороны спецоперация
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Генерал Алаудинов сообщил срок окончания боев в Курской области
Алаудинов: бои в Курской области могут закончиться через два-три месяца
20 августа 2024, 11:37

РИА Новости/Станислав Красильников

Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бои в Курской области могут завершиться через два-три месяца. Такое заявление он сделал в интервью китайскому корреспонденту Лу Юйгуану, информирует ТАСС.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — отметил командир спецназа «Ахмат».

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины.

До этого Алаудинов рассказал, что украинские военные заняли первый этаж детского дома в Курской области, разместив там свои позиции, в то время как детей и преподавателей вынудили находиться на втором этаже, фактически используя их как защиту от возможных атак.

Жительница Курской области рассказала, как спасалась от иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Фенольный завод в Нью-Йорке остается очагом сопротивления ВСУ
20 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto / Dmytro Sheremeta

Дзержинский фенольный завод является одним из немногих объектов, где украинские военные продолжают оказывать сопротивление. Об этом сообщили в ТАСС.
«В Новгородском продолжается зачистка территории фенольного завода. Это одно из немногих мест, где противник всё ещё сопротивляется», — рассказал собеседник агентства.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что над Нью-Йорком был поднят флаг России. По его словам, сейчас идёт зачистка населённого пункта. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в силовых структурах ДНР сообщали, что украинские военные уже практически покинули Нью-Йорк.

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Появилось видео уничтожения ВКС РФ трех танков ВСУ под Курском
Военкор Котенок опубликовал видео уничтожения ВКС РФ трех танков ВСУ под Курском
20 августа 2024, 10:59

Фото: iStock/dr_evil

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором ВКС РФ поразили три танка противника в Курском приграничье.
На опубликованных кадрах можно заметить, что по вражеской технике поочередно наносятся удары ФАБ с УМПК. На данный момент потери ВСУ уточняются.





Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы «Ахмата» успешно противостоят ВСУ на курском направлении
20 августа 2024, 10:53

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ТАСС.
«Обстановка у нас полностью контролируемая. Противник на нашем участке уже остановлен и планомерно уничтожается. Работа продолжается, и мы полностью контролируем ситуацию», — подчеркнул Алаудинов.

В данный момент противник остановлен, обстановка контролируется.

В понедельник, 19 августа, за один день «Ахмат» уничтожил более 10 единиц украинской техники, в том числе четыре боевые бронированные машины, один танк и пикапы. Российские военные уничтожили большое количество пехоты, но точное количество он не уточнил.

Боевые действия в Курской области идут уже две недели. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального уровня. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничных районов эвакуировали более 121 тысячи человек. В результате атак Украины, по последним данным, погибли 17 человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего неизвестно.

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#чс
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ВСУ применяют итальянское оружие для ударов по РФ
20 августа 2024, 10:40

Фото: istockphoto / aapsky

По данным российского посольства, ВСУ используют итальянское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщили в Известиях.
«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что Вооружённые силы Украины применяют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в публикации.

Власти Италии заявляли, что оружие может использоваться только на территории Украины. В начале августа в Белгородской области нашли мины калибра 120 мм итальянского производства, а в Курской — следы применения западного оружия.

9 августа министр обороны Италии заявил, что оружие для атак на Курскую область не используется. Но 14 августа Минобороны РФ продемонстрировало видео уничтожения бронемашины итальянского производства. Выяснилось, что оружие не передавалось, а 11 экземпляров Shield в 2022 году приобрели на личные средства Порошенко.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём».

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью.

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