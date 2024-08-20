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Генерал Алаудинов сообщил срок окончания боев в Курской области

Алаудинов: бои в Курской области могут закончиться через два-три месяца
20 августа 2024, 11:37
РИА Новости/Станислав Красильников

РИА Новости/Станислав Красильников

Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бои в Курской области могут завершиться через два-три месяца. Такое заявление он сделал в интервью китайскому корреспонденту Лу Юйгуану, информирует ТАСС.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — отметил командир спецназа «Ахмат».

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.



Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины.

До этого Алаудинов рассказал, что украинские военные заняли первый этаж детского дома в Курской области, разместив там свои позиции, в то время как детей и преподавателей вынудили находиться на втором этаже, фактически используя их как защиту от возможных атак.

Жительница Курской области рассказала, как спасалась от иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сво
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#атака
Подполье сообщило об ударе по нефтехранилищу в Тернополе
Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ снабжали топливом фронт
20 августа 2024, 11:47

Фото: iStock/Leonid Ikan

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Тернополе при ударе загорелось нефтехранилище, откуда топливо шло на линию боевого соприкосновения, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар произошел по время заполнения железнодорожных цистерн. Он отметил, что возгорание все еще не потушено, а также «есть небольшая детонация».

Примечательно, что о пожаре после взрывов сообщала и Тернопольская областная военная администрация.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Фенольный завод в Нью-Йорке остается очагом сопротивления ВСУ
20 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto / Dmytro Sheremeta

Дзержинский фенольный завод является одним из немногих объектов, где украинские военные продолжают оказывать сопротивление. Об этом сообщили в ТАСС.
«В Новгородском продолжается зачистка территории фенольного завода. Это одно из немногих мест, где противник всё ещё сопротивляется», — рассказал собеседник агентства.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что над Нью-Йорком был поднят флаг России. По его словам, сейчас идёт зачистка населённого пункта. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в силовых структурах ДНР сообщали, что украинские военные уже практически покинули Нью-Йорк.

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Появилось видео уничтожения ВКС РФ трех танков ВСУ под Курском
Военкор Котенок опубликовал видео уничтожения ВКС РФ трех танков ВСУ под Курском
20 августа 2024, 10:59

Фото: iStock/dr_evil

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором ВКС РФ поразили три танка противника в Курском приграничье.
На опубликованных кадрах можно заметить, что по вражеской технике поочередно наносятся удары ФАБ с УМПК. На данный момент потери ВСУ уточняются.





Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы «Ахмата» успешно противостоят ВСУ на курском направлении
20 августа 2024, 10:53

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ТАСС.
«Обстановка у нас полностью контролируемая. Противник на нашем участке уже остановлен и планомерно уничтожается. Работа продолжается, и мы полностью контролируем ситуацию», — подчеркнул Алаудинов.

В данный момент противник остановлен, обстановка контролируется.

В понедельник, 19 августа, за один день «Ахмат» уничтожил более 10 единиц украинской техники, в том числе четыре боевые бронированные машины, один танк и пикапы. Российские военные уничтожили большое количество пехоты, но точное количество он не уточнил.

Боевые действия в Курской области идут уже две недели. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального уровня. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничных районов эвакуировали более 121 тысячи человек. В результате атак Украины, по последним данным, погибли 17 человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего неизвестно.

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ВСУ применяют итальянское оружие для ударов по РФ
20 августа 2024, 10:40

Фото: istockphoto / aapsky

По данным российского посольства, ВСУ используют итальянское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщили в Известиях.
«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что Вооружённые силы Украины применяют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в публикации.

Власти Италии заявляли, что оружие может использоваться только на территории Украины. В начале августа в Белгородской области нашли мины калибра 120 мм итальянского производства, а в Курской — следы применения западного оружия.

9 августа министр обороны Италии заявил, что оружие для атак на Курскую область не используется. Но 14 августа Минобороны РФ продемонстрировало видео уничтожения бронемашины итальянского производства. Выяснилось, что оружие не передавалось, а 11 экземпляров Shield в 2022 году приобрели на личные средства Порошенко.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём».

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью.

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В Сумской области сообщили о повреждении объектов энергетики
Сумская ОВА сообщила о повреждении объектов энергетики в области
20 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/vladj55

Объекты энергетики повреждены в Сумской области в результате удара ВС РФ. Об этом написала Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
В администрации сообщили о повреждении нескольких энергетических объектов в Глуховской общине. Уточняется, что в результате ударов российских войск без света остались 72 населенных пункта.

В администрации добавили, что на сегодняшний день в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Военврач «Фрегат»: большая часть ранений в Курской области — пулевые
20 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto / Cunaplus_M.Faba

Военный врач с позывным «Фрегат», выполняющий задачи на курском направлении, рассказал, как военные медики, эвакуирующие раненых, столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника. Об этом сообщили РИА Новости.
«На курском направлении наша эвакогруппа попала в засаду ДРГ, когда вытаскивала раненых бойцов. Несмотря на это, медики оказали помощь раненым и отстреливались. Они получили ранения сами, но смогли вытащить раненых и вызвать дополнительную эвакуацию», — поделился «Фрегат».

Военные медики сообщили, что на Курском направлении ранения отличаются от тех, с которыми они сталкивались на других участках фронта. Большинство ранений — пулевые, из-за плотного боя с противником. В отличие от других направлений, где ранения были осколочного типа.

В настоящий момент в Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим КТО для обеспечения безопасности граждан.

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В Курской области из-за атак ВСУ погибли 17 человек
20 августа 2024, 10:18

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.
Уточняется, что из более 140 пострадавших 75 доставлены в медицинское учреждение, в том числе четыре ребенка. Других подробностей в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#вс рф
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#спецоперация
#курская область
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Украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ перестанут платить зарплату
Пленный ВСУ Виталий: военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября
20 августа 2024, 10:06

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинский военнопленный Виталий заявил, что военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам Виталия, зарплату перестанут платить по причине нехватки средств в бюджете. Пленный уточнил, что украинцы платят налог на армию, который регулярно повышается.

Он отметил, что из-за нехватки денег, солдатам ВСУ блокируют счета и зарплатные карты. Обращение в какую-либо службу не поможет решить этот вопрос, добавил Виталий. Пленный заключил, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв » от оборонного ведомства Украины.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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