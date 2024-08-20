«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что Вооружённые силы Украины применяют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в публикации.

Власти Италии заявляли, что оружие может использоваться только на территории Украины. В начале августа в Белгородской области нашли мины калибра 120 мм итальянского производства, а в Курской — следы применения западного оружия.





9 августа министр обороны Италии заявил, что оружие для атак на Курскую область не используется. Но 14 августа Минобороны РФ продемонстрировало видео уничтожения бронемашины итальянского производства. Выяснилось, что оружие не передавалось, а 11 экземпляров Shield в 2022 году приобрели на личные средства Порошенко.



Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём».



Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью.



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