Генерал Алаудинов сообщил срок окончания боев в Курской области

РИА Новости/Станислав Красильников
Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бои в Курской области могут завершиться через два-три месяца. Такое заявление он сделал в интервью китайскому корреспонденту Лу Юйгуану, информирует ТАСС.
«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — отметил командир спецназа «Ахмат».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины.
До этого Алаудинов рассказал, что украинские военные заняли первый этаж детского дома в Курской области, разместив там свои позиции, в то время как детей и преподавателей вынудили находиться на втором этаже, фактически используя их как защиту от возможных атак.
Жительница Курской области рассказала, как спасалась от иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова