Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Свою позицию он озвучил в Telegram-канале.
Он прокомментировал кадры, на которых представители украинского спецназа дают военнопленным возможность связаться со своими родственниками, позвонив в Чеченскую Республику.
Алаудинов подчеркнул, что разделяет тех, кто сдался в плен без боя, и тех, кто оказался в нем не по своей воле. Он заявил, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью. Он посоветовал ВСУ держать пленных чеченцев при себе и больше не поднимать этот вопрос.
Ранее Алаудинов сообщил, что пять бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в плен украинским военнопленным во время боев под Курском.
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«И там идет установка: "Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять"», – сообщил командир спецназа.
Алаудинов подчеркнул, что разделяет тех, кто сдался в плен без боя, и тех, кто оказался в нем не по своей воле. Он заявил, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью. Он посоветовал ВСУ держать пленных чеченцев при себе и больше не поднимать этот вопрос.
Ранее Алаудинов сообщил, что пять бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в плен украинским военнопленным во время боев под Курском.
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Александр Климов