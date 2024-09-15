Алаудинов раскрыл полученную от попавших в плен солдат ВСУ секретную информацию

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Бойцы 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен под Курском, раскрыли местонахождение отрядов «Кракен»* в российском регионе, заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Вот мы уже знаем, что сзади них (41-й бригады ВСУ) находится подразделение "Кракен". То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», – заявил Алаудинов.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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Александр Климов