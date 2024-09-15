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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области значительно превышают потери российском армии. О таком процентном соотношении потерь в Telegram-канале рассказал генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат».
Он отметил, что российские войска регулярно «уничтожают целыми пачками» противника.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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Александр Климов