В Курской области бойцы СВО обратились в бегство из-за голоса их товарища

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Российские солдаты обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области голосами их товарищей. Об использовании этого психологического приема сообщил Telegram-канал «Два майора».
По данным канала, российские солдаты захватили одного из украинских солдат и попросили его записать речь к товарищам, которую затем открыли на линии фронта. Бойцы ВСУ, находившиеся в 50 метрах от них, испугались, услышав его голос и свои имена.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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«И ВСУшники начали сваливать, уже 12 человек, мы заметили с дрона как они тикают. У них там панические настроения, командира их ранило и увезли, и они там одни в полуокружении», – сообщил канал.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.
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Александр Климов