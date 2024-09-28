Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области и захватил район Нижний Паровой, сообщил командир спецназа Апти Алаудинов в Telegram-канале.
По его словам, бойцы «взяли участок и полностью уничтожили противника, сидевшего в этом участке».
Ранее командир спецназа «Ахмат» отметил, что в Курской области были уничтожены несколько иностранных наемников. Он добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинской армии есть наемники из дружественных стран.
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«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился», – добавил Алаудинов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» отметил, что в Курской области были уничтожены несколько иностранных наемников. Он добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинской армии есть наемники из дружественных стран.
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Александр Климов