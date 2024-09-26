Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», сообщил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.
В своем Telegram-канале он отметил, что российские бойцы подбили бронетранспортер М113, несколько пикапов и минометов противника.
Командир спецназа «Ахмат» также подчеркнул, что попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять стратегически важные высоты в Курской области терпят неудачу на участках, контролируемых его бойцами. Ранее Алаудинов заявил о возведении эшелонированной обороны в этом регионе, отмечая, что противник осознает отсутствие перспектив для дальнейшего продвижения, учитывая сильные укрепления российских войск.
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«За сегодня наши ребята подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие и пару минометов», — сообщил Алаудинов. Он добавил, что на некоторых участках фронта противник находится в «очень тяжелом состоянии» и начинает покидать свои позиции.
Командир спецназа «Ахмат» также подчеркнул, что попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять стратегически важные высоты в Курской области терпят неудачу на участках, контролируемых его бойцами. Ранее Алаудинов заявил о возведении эшелонированной обороны в этом регионе, отмечая, что противник осознает отсутствие перспектив для дальнейшего продвижения, учитывая сильные укрепления российских войск.
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Елена Перлова