Командир «Ахмата» рассказал об обороне Курской области от ВСУ

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Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные выстроили несколько эшелонов обороны под Курском. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. По его словам, военные ВС России уничтожают боевиков ВСУ ежедневно.
До этого командир «Ахмат» рассказал, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства этого.
Алаудинов заявил, что грузинские наемники разграбили село под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«У нас уже появилось несколько эшелонов обороны. Исходя из этого, противник, думаю, понимает, что продавиться дальше через эти эшелоны у него физически не получилось бы, тем более он не может даже продавиться через нашу первую линию, где мы стоим», — отметил он.
Ранее Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. По его словам, военные ВС России уничтожают боевиков ВСУ ежедневно.
До этого командир «Ахмат» рассказал, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства этого.
Алаудинов заявил, что грузинские наемники разграбили село под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова