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Командир «Ахмата» рассказал об обороне Курской области от ВСУ

Алаудинов: ВС России выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области
25 сентября 2024, 11:05
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные выстроили несколько эшелонов обороны под Курском. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«У нас уже появилось несколько эшелонов обороны. Исходя из этого, противник, думаю, понимает, что продавиться дальше через эти эшелоны у него физически не получилось бы, тем более он не может даже продавиться через нашу первую линию, где мы стоим», — отметил он.



Ранее Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. По его словам, военные ВС России уничтожают боевиков ВСУ ежедневно.

До этого командир «Ахмат» рассказал, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства этого.

Алаудинов заявил, что грузинские наемники разграбили село под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#наемники
Назван способ остановить мобилизацию на Украине
Пленный Юрченко: мобилизацию на Украине может остановить только бунт
25 сентября 2024, 11:27

Фото: istock/Diy13

Повальную мобилизацию на Украине может остановить только бунт, в котором примет участие как общество, так и военкоматы. Об этом заявил пленный боец ВСУ и бывший военком Николай Юрченко в беседе с ТАСС. По его словам, только таким образом можно прекратить насильную мобилизацию населения.
«Это надо бунт всем военкоматам поднимать, и плюс чтобы общество не молчало. Тогда, наверное, какое-то воздействие может возыметь это действие», — пояснил он.
Юрченко также обратился к своим бывшим коллегам из военкоматов, призвав их задуматься над тем, что творят, ведь получить повестку на Украине может абсолютно каждый.

Ранее Юрченко рассказывал, что попал на фронт из-за того, что не выполнил план по выдаче повесток, за что командование отправило его в «командировку» для получения боевого опыта.

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#общество
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#плен
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Украинское командование сообщило о сложной ситуации на линии фронта
Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной из-за превосходства ВС России
25 сентября 2024, 11:13

Фото: iStock/Tomas Ragina

Ситуация для украинской армии остается сложной на линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.
Уточняется, что наиболее сложными направлениями в украинском Генштабе назвали Харьковское, Купянское и Лиманское. В заявлении также упоминается преимущество ВС РФ в живой силе и технике.

Ранее сообщалось, что украинские войска вывели часть солдат из Угледара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в российском регионе
Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
25 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Diy13

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что боевики Вооруженных сил Украины атаковали четыре населенных пункта в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Белгородском районе, недалеко от села Ясные Зори, дрон атаковал движущийся автомобиль, водитель остался цел, а машина получила повреждения. В Грайворонском муниципальном округе беспилотник произвел удар по комбайну, работающему в поле, в результате чего у транспортного средства были повреждены радиатор и жатка.

Помимо этого, в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона был поврежден социальный объект, второй беспилотник атаковал котельную, а в городе Шебекино БПЛА повредил многоквартирный дом.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#машина
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На Украине раскрыли условие прекращения огня в конфликте с Россией
AP: в Киеве назвали невозможность вторжения условием прекращения огня с Россией
25 сентября 2024, 10:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина готова согласиться на прекращение огня при условии, если будет обеспечена «невозможность вторжения» в страну со стороны РФ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на советников украинского лидера Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады.
Отмечается, что другое соглашение не пойдет на пользу будущему страны и не будет «чтить» потери в ходе противостояния. Согласно информации источника, украинские власти уже отвергли инициативы КНР и Индии полагая, что они на время остановят конфликт.

В офисе Владимира Зеленского утверждают, что такое развитие событий приведет лишь к заморозке ​военных действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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Пленный ВСУ заявил, что его обманом отправили в Курскую область с наркоманами
25 сентября 2024, 10:10

Фото: istock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный на видео, опубликованном Министерством обороны РФ, сообщил, что командование Вооруженных сил Украины отправило его в Курскую область обманом, а проводники были под наркотиками, пишет РИА Новости.
По его словам, во время минометного обстрела украинские военные зашли в подвал одного из домов. Он отметил, что старшие ушли вперед сами по себе.

«Да они под наркотой были, им по барабану было, как идти. Они накурились травы, просто вперед ушли, и все, а нам сказали: "Сидите в подвале"», — рассказал Бутенко.

По его словам, они должны были довести украинских бойцов до назначенного места и рассадить их. Сергей Бутенко добавил, что, грубо говоря, солдат в таком случае просто отправили на верную смерть «с какими-то торчками». Помимо этого, командование ВСУ перед отправкой под Курск заявило военнослужащим, что они будут стоять на границе.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#лнр
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#вс рф
#солдат
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В Белгородской области мошенники угрожают предприятиям снарядами для получения денег
Гладков: шебекинские предприятия получают письма с угрозами обстрелов
25 сентября 2024, 10:01

Фото: iStock/N-sky

Предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не «прилетали снаряды». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, Россия сталкивается с врагом не только в результате обстрелов. Он подчеркнул, что противник также пытается действовать против нас в информационной сфере.

«Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники», — пояснил он.

Гладков призвал руководителей предприятий, получивших такие письма, немедленно обращаться в полицию.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Котел для ВСУ под Курском, освобождение Украинска и «прорыв» в Судже: последние новости СВО
25 сентября 2024, 09:59

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские войска вытесняют ВСУ из окрестностей Курска. Противник оставляет позиции, вопреки приказам командования. Ожесточенные боевые действия также развернулись под Угледаром, который, по прогнозам военных корреспондентов, вскоре перейдет под контроль ВС РФ. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


ВСУ оставляют позиции в Курской области из-за активных действий российской армии. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что его подразделением зафиксировано, как сразу 60 человек решили бежать от ВС РФ, при этом действия солдат не были согласованы с командованием.
Кроме того, военнослужащие ВДВ захватили танк ВСУ Т-64 и нанесли серьезный урон живой силе противника.

При этом, по словам Алаудинова, в Курской области ВСУ были организованы лагеря, где практикуются расстрелы мирных граждан.

«У нас есть видеозаписи и все доказательства, как происходят расстрелы. Мы знаем о концлагерях, куда стягиваются местные жители», — рассказал командир «Ахмата».
В Кореневском районе ВСУ удерживают позиции в Ольговке, где по пехоте противника отработали операторы БПЛА. В районе Любимовки продолжаются бои, а по Толстому Лугу наносит удары российская авиация. На трассе Рыльск - Суджа поражена ББМ ВСУ. В Судже операторы дронов атакуют объекты связи противника, а в Черкасском Поречном и Мартыновке наносятся удары по местам концентрации украинских формирований.

На фоне успеха российских войск противник публикует информацию в телеграм-каналах о том, что в Судже произошел новый прорыв, однако это не является действительностью.

​Фото: istockphoto/aapsky

Донецкое направление


Военные действия в Донецкой Народной Республике охватывают всю линию фронта, но сейчас основной акцент сделан на Угледар, который вскоре, вероятно, окажется под контролем России, пишет телеграм-канал «Два майора».

По информации портала, в город уже прибыли штурмовые отряды Вооружённых сил РФ. Forbes сообщает, что 72-я бригада ВСУ может быть окружена в этом районе.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, противник, который сейчас находится в Угледаре, запрашивает у своего командования «помощь по выходу из города». Основной маршрут для отступления ВСУ – дорога на Богоявленку находится под огневым контролем российских войск. Параллельно идёт боевая работа по дистанционному минированию путей отхода через поля.

Также ВС РФ удалось освободить село Желанное Второе на Покровском направлении, продолжается движение вдоль реки Волчья. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает о продвижении армии России в Цукурино.


Харьковское направление


В Харьковской области российские силы продолжают продвижение к реке Оскол. Действующие власти региона объявили эвакуацию в нескольких населённых пунктах Боровской общины.

Купянское направление


Российские силы добрались до окраин Кругляковки, расположенной на Купянском направлении. Однако это информация официально не подтверждена. По словам ряда военкоров, сражения за Кругляковку продолжаются уже несколько недель. Этот населенный пункт играет критически важную роль для достижения успеха и дальнейшего продвижения к Купянску. Отмечается, что Кругляковка находится на левом берегу, тогда как Сеньков уже на правом. Между ними имеется мост. Если ВС РФ удастся перейти его на западный берег, движение в сторону Купянска станет неизбежным.

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#угледар
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Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР
25 сентября 2024, 09:44

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили населенный пункт Украинск. Об этом пишет ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. По словам Пушилина, красноармейское (покровское) направление крайне важно. Он отметил, что сейчас идет успешное продвижение за Красногоровку.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Силовики сообщили, что ВСУ в Селидове оказались в «клещах»
ТАСС: ВСУ в Селидове были взяты бойцами ВС России в клещи
25 сентября 2024, 09:30

Фото: iStock/olegda88

Украинские военные в Селидове на красноармейском направлении были взяты бойцами ВС России в клещи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Селидово взято в клещи с трех сторон», — отметили в силовых структурах.

Помимо этого, там сообщили, что одним из важных маневров на пути к окружению города стало отсечение трассы Цукурино — Селидово. Отмечается, что это позволило разрезать крупный логистический узел.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее стало известно, что населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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