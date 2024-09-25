Командир «Ахмата» рассказал об обороне Курской области от ВСУ

Повальную мобилизацию на Украине может остановить только бунт, в котором примет участие как общество, так и военкоматы. Об этом заявил пленный боец ВСУ и бывший военком Николай Юрченко в беседе с ТАСС. По его словам, только таким образом можно прекратить насильную мобилизацию населения.