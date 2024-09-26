Алаудинов: Зеленскому придётся капитулировать на фоне успехов российских войск

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что во время взрыва в Одесской области в порту «Южный» там находились суда, которые перевозили горюче-смазочные материалы, снаряды, технику, а также, предположительно, водные БПЛА. Об этом информирует РИА Новости.