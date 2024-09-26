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Украинский президент Владимир Зеленский вынужден будет капитулировать на фоне успехов российских войск, особенно на Донецком направлении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В своём телеграм-канале он особо отметил районы Торецка и Часова Яра, указав, что части ВС РФ около этих населённых пунктов «очень хорошо двигаются вперёд». По словам офицера, противник на этих участках оказался в очень тяжёлом положении. Украинцы постепенно бросают позиции, отходят, «если успевают».
Алаудинов подчеркнул, что если дела на фронте будут обстоять таким же образом, то «просроченный» украинский президент, который сейчас поехал в США выпрашивать на коленях у своих хозяев новые подачки, будет просто вынужден подписать безоговорочную капитуляцию.
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Александр Бойцов