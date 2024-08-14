Стало известно число напавших на Курскую область боевиков ВСУ

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На территорию Курской области заходили, примерно 12 тысяч боевиков ВСУ, также были иностранцы, большая часть сил противника ликвидирована. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы знаем, что количество вошедших на территорию (Курской области — прим. ред.), предположительно, около 12 тысяч человек. Значит, везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности», — доложил Алаудинов.
Россия продолжает спецоперацию на Украине, противник напал на Курскую область с утра 6 августа 2024 года. Как сообщали в Минобороны, в указанный район отправили резервы ВС РФ. Отпор боевикам ВСУ также дают Росгвардейцы и пограничники.
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Никита Кротов