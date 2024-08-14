В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Чиновники в Евросоюзе боятся, что письмо еврокомиссара Тьерри Бретона американскому бизнесмену Илону Маску, где он предупредил миллиардера об ответственности за вредоносный контент перед интервью с Дональдом Трампом, могло вызвать у него обратную реакцию и еще сильнее спровоцировать. Об этом пишет газета Financial Times. При этом само послание считают бесполезным, указано в материале.