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Запад будет склонять Киев к мирному завершению конфликта на Украине вне зависимости от результата выборов в США. Об этом пишет британская газета Financial Times. При этом киевский режим знает о растущем давлении со стороны своих союзников, указано в материале.
«Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов», — пишет газета.По данным издания, несмотря на то, что на Западе хотят, чтобы Киев занял более выгодные позиции перед переговорами с Россией, каких-либо обсуждений о военной помощи для Украины сейчас не ведется. Более того, союзники с нежеланием говорят об активизации поддержки для киевского режима.
Ранее The Economist сообщал, что Пентагон настроен весьма пессимистично к своим возможностям при возможном ядерном конфликте. Уточнялось, что, если такое произойдет, то США долго не выдержат против России, Китая и Северной Кореи.
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