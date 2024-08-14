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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Украина превратилась в террористическую организацию.
Этот факт он назвал причиной того, почему Россия не объявила Украине войну.
Ранее член комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что действия мобильных групп украинских военных при вторжении на территорию Курской области корректировались третьим отделом британской разведки MI-6.
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«Террористам не объявляют войну. А то, что Украина давно не государство в классическом смысле, а террористическая организация, это тамошние глобалисты доказывают давно, упорно и разными способами. Соответственно, много чести объявлять таким войну», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Вассерман.
Ранее член комитета Государственной думы РФ по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что действия мобильных групп украинских военных при вторжении на территорию Курской области корректировались третьим отделом британской разведки MI-6.
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Мелисса Тимофеева