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Алаудинов: Запад вряд ли оставит Зеленского в живых, фронт на Украине рушится

11 октября 2024, 00:03

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт начал разваливаться на нескольких направлениях.
«Фронт наших врагов посыпался уже на десяти участках, и ситуация для Зеленского становится все более безнадежной», — отметил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Западные страны, по мнению Алаудинова, вероятно, не сохранят жизнь Владимиру Зеленскому. По его мнению, западные кураторы украинского президента могут отказаться от его поддержки, так как он является свидетелем многочисленных преступлений, в том числе со стороны западных лидеров.



Алаудинов подчеркнул, что даже близкие союзники Зеленского начинают признавать его неспособность противостоять России, и вероятность его политического и физического выживания становится крайне сомнительной. Он также напомнил, что неоднократно заявлял, что специальная военная операция завершится «в этом году».

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Зеленский снова заговорил о саммите по Украине в ноябре спустя два дня после его отмены
РИА: Зеленский планирует снова провести саммит по Украине в ноябре
10 октября 2024, 23:48

Владимир Зеленский вновь заявил о планах провести второй саммит по Украине в ноябре, несмотря на недавние сообщения о его отмене.
Два дня назад советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что саммит в следующем месяце не состоится. Однако в ходе визита во Францию Зеленский подчеркнул, что подготовка продолжается, и саммит должен пройти в ноябре.

«План будет на столе в самом начале ноября. Я не знаю точной даты, и думаю, что в данный момент ее никто не знает, но мы подготовим все необходимые детали», — заявил он.
Первый саммит по Украине состоялся в швейцарском Бюргенштоке в июне. В Кремле ранее заявляли, что попытки найти пути решения украинского конфликта без участия России не имеют перспектив.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж к президенту Франции Эммануэлю Макрону. На видео можно посмотреть, как Зеленский здоровается с Макроном, покидая свой кортеж, а затем политики идут в правительственное здание под фанфары. Цели приезда Зеленского неизвестны.

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Украина призвала Туркменистан арестовать Путина во время визита в Ашхабад
10 октября 2024, 22:53

Фото: istockphoto/CreativePhotoCorner

МИД Украины призвал Туркменистан, который не подписал Римский статут и не обязан выполнять ордеры МУС, арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Соответствующее заявление министерство опубликовало в своем телеграм-канале. В нем украинское ведомство назвало российского лидера «военным преступником», зачем-то напомнив об ордере Международного уголовного суда.
Киевские дипломаты также добавили, что надеются на уважение Ашхабадом «норм международного права» и решений МУС.

Напомним, ранее украинское Министерство иностранных дел объявило о намерении принять меры против Монголии после отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.
«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.
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Стало известно о планах Израиля на ответный удар по Ирану
Bloomberg: Израиль проведет заседание для определения ответа на атаку Ирана
10 октября 2024, 22:41

Фото: iStock/butenkow

Кабинет безопасности Израиля назначил заседание, на котором будет определен ответ на атаку Ирана, случившуюся 1 октября. Об этом пишет американское информагентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в израильском руководстве. Он заявил, что на заседании планируют провести голосование.
По информации агентства, заседание пройдет сегодня, 10 октября. Окончательное решение о дате ответного удара по Ирану будут принимать министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Иран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного вооружения на фоне ожидания атаки со стороны Израиля. Отмечалось, что обсуждение данного вопроса является серьезнейшими дебатами в иранском парламенте.

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#вооружения
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Эстония продолжает давить на ЭПЦ для разрыва канонических связей с РПЦ
10 октября 2024, 21:57

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Таллин продолжает давить на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), чтобы та разорвала канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ). Так, канцлер местного МВД Тармо Мийлитс снова остался недоволен поправками в уставе ЭПЦ и потребовал снова их отредактировать.
Мийлитсу не понравилось, что в документе упоминают томос патриарха Алексия II, при помощи которого ЭПЦ удалось стать самоуправляемой организацией в составе Московского патриархата в 1993 году. Также его не удовлетворило название «Эстонская православная церковь» (из него убрали уточнение «Московского патриархата), так оно созвучно с Эстонской апостольской православной церковью, с которой до сих пор сохраняются множество недопониманий.

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#рпц
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Двух депутатов Госдумы могут лишить должностей и мандатов
РБК: депутатов Госдумы Напсо и Пайкина могут лишить должностей и мандатов
10 октября 2024, 19:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

Двух депутатов Государственной Думы Юрия Напсо и Бориса Пайкина могут в ближайшее время лишить должностей в комитетах, а после и мандатов. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает РБК. Отмечается, что оба депутата — члены ЛДПР.
По информации издания, последний раз учетная запись Напсо была активна 24 сентября, а Пайкина — и вовсе в апреле 2023 года. Первый является первым замом главы комитета по госстроительству, второй входит в комитет по физкультуре и спорту.

Сами депутаты пока не дали никаких комментариев относительно этих слухов.

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США оказались в гневе от подарка Путина Китаю
NotEase: в США возмутились подарком Путина на 75-летие дружбы России и Китая
10 октября 2024, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В США возмутились «дипломатическим подарком» президента РФ Владимира Путина на 75-летие дружбы России и Китая, в котором прозвучали слова поддержки территориальной целостности КНР в отношении Тайваня. Об этом сообщает агентство NotEase со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что американцы восприняли это как противостояние их интересам в регионе.
Российский лидер передал слова поддержки территориальной целостности через главу МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что Москва полностью поддерживает усилия Китая по сохранению единства своего государства. Действия США в районе Тайваньского пролива, отметил российский министр, ведут лишь к напряженности на Дальнем Востоке.

В статье указали, что слова Путина можно понять как жест доброй воли, однако Вашингтон воспринимает это как ущерб для их политики.

Китайские издания и информационные агентства, в свою очередь, назвали поддержку со стороны России драгоценным подарком.

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Южная Осетия закроет границу с Грузией
Южная Осетия закроет границу с Грузией из-за провокаций во время выборов
10 октября 2024, 18:29

Фото: istock/kodda

Южная Осетия в октябре закроет границу с Грузией из-за опасения возможных провокаций в периодов выборов в парламент у соседей. Такое решение приняли на оперативном заседании Совета безопасности республики под председательством президента Алана Гаглоева. При этом срок, на который будет закрыта граница, не уточняется.
«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии, исключая возможные провокации со стороны прозападных и националистических радикальных сил Грузии, принято решение приостановить в октябре работу мест пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что границы Южной Осетии и России продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика является наиважнейшими приоритетами.

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#грузия
#парламент
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Политолог Светов о встрече «ядерной пятёрки»: Вопросы сложные и угрожающие
10 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/Gerasimov174

Политолог Юрий Светов заявил, что обозначенная замглавы МИД России Сергея Рябкова планируемая встреча «ядерной пятёрки» нужна для подведения итогов.
«Заседание нужно для того, чтобы подвести некоторые итоги. Потому что угроза столкновения с помощью ядерного оружия очень остра сейчас. Следующее направление — изменения в ядерных доктринах. У РФ в доктрине было, что мы будем отвечать на угрозы нашей стране. Теперь мы внесли туда коррективы. И вопрос переговоров и договоров между пятью государствами. Эти вопросы трудные, сложные и угрожающие», — отметил в беседе с RT Светов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс начнёт 14 октября свои авиационные учения по отработке применения ядерного оружия. Как уточняют argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, такие манёвры проводятся ежегодно с участием десятков самолётов.

Ранее Марк Рютте высказывался о возможности бить вглубь РФ дальнобойным оружием будут принимать союзники киевского режима.

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Зеленский встретился с Макроном в Париже
«Страна.ua»: Зеленский встретился с Макроном в Париже
10 октября 2024, 17:32

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
На видео можно посмотреть, как Зеленский здоровается с Макроном, покидая свой кортеж, а затем политики идут в правительственное здание под фанфары. Цели приезда Зеленского неизвестны.

Как стало известно ранее, Зеленский демонстрировал свой «план победы» британскому премьеру Киру Стармеру. Они договорились о проработке плана вместе с союзниками.

Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его президентских полномочий. Формально власть в республике принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде Украины.

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