Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт начал разваливаться на нескольких направлениях.
«Фронт наших врагов посыпался уже на десяти участках, и ситуация для Зеленского становится все более безнадежной», — отметил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».Западные страны, по мнению Алаудинова, вероятно, не сохранят жизнь Владимиру Зеленскому. По его мнению, западные кураторы украинского президента могут отказаться от его поддержки, так как он является свидетелем многочисленных преступлений, в том числе со стороны западных лидеров.
Алаудинов подчеркнул, что даже близкие союзники Зеленского начинают признавать его неспособность противостоять России, и вероятность его политического и физического выживания становится крайне сомнительной. Он также напомнил, что неоднократно заявлял, что специальная военная операция завершится «в этом году».
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Елена Перлова