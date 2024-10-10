Владимир Зеленский вновь заявил о планах провести второй саммит по Украине в ноябре, несмотря на недавние сообщения о его отмене.
Два дня назад советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что саммит в следующем месяце не состоится. Однако в ходе визита во Францию Зеленский подчеркнул, что подготовка продолжается, и саммит должен пройти в ноябре.
Первый саммит по Украине состоялся в швейцарском Бюргенштоке в июне. В Кремле ранее заявляли, что попытки найти пути решения украинского конфликта без участия России не имеют перспектив.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж к президенту Франции Эммануэлю Макрону. На видео можно посмотреть, как Зеленский здоровается с Макроном, покидая свой кортеж, а затем политики идут в правительственное здание под фанфары. Цели приезда Зеленского неизвестны.
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«План будет на столе в самом начале ноября. Я не знаю точной даты, и думаю, что в данный момент ее никто не знает, но мы подготовим все необходимые детали», — заявил он.
Первый саммит по Украине состоялся в швейцарском Бюргенштоке в июне. В Кремле ранее заявляли, что попытки найти пути решения украинского конфликта без участия России не имеют перспектив.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж к президенту Франции Эммануэлю Макрону. На видео можно посмотреть, как Зеленский здоровается с Макроном, покидая свой кортеж, а затем политики идут в правительственное здание под фанфары. Цели приезда Зеленского неизвестны.
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Елена Перлова