Украина призвала Туркменистан арестовать Путина во время визита в Ашхабад

Двух депутатов Государственной Думы Юрия Напсо и Бориса Пайкина могут в ближайшее время лишить должностей в комитетах, а после и мандатов. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает РБК. Отмечается, что оба депутата — члены ЛДПР.