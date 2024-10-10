Украина призвала Туркменистан арестовать Путина во время визита в Ашхабад

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МИД Украины призвал Туркменистан, который не подписал Римский статут и не обязан выполнять ордеры МУС, арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Соответствующее заявление министерство опубликовало в своем телеграм-канале. В нем украинское ведомство назвало российского лидера «военным преступником», зачем-то напомнив об ордере Международного уголовного суда.
Киевские дипломаты также добавили, что надеются на уважение Ашхабадом «норм международного права» и решений МУС.
Напомним, ранее украинское Министерство иностранных дел объявило о намерении принять меры против Монголии после отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда.
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«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.Читайте также:
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Данил Пономарев