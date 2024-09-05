Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию

Фото: Фотобанк Московской области
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противники России, не способные победить её на поле боя, активизировали деятельность в интернете, пытаясь дестабилизировать страну.
Алаудинов отметил, что недоброжелатели пытаются расшатать ситуацию, в том числе через провокации на национальной и религиозной почве. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, противники России действуют скрытно, и среди них он упомянул так называемых «сатанистов», которые действуют как на фронте, так и внутри страны.
Ранее Алаудинов предположил, что атака ВСУ в Курской области может стать решающей в ходе специальной военной операции (СВО) и не исключил её завершения уже в этом году. Командир также отметил, что российские войска готовы нанести сокрушительный удар по украинским силам.
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«Много людей за нашими спинами, в разных регионах, включая Москву, делают всё возможное, чтобы расшатать страну», — заявил он.
По его словам, противники России действуют скрытно, и среди них он упомянул так называемых «сатанистов», которые действуют как на фронте, так и внутри страны.
Ранее Алаудинов предположил, что атака ВСУ в Курской области может стать решающей в ходе специальной военной операции (СВО) и не исключил её завершения уже в этом году. Командир также отметил, что российские войска готовы нанести сокрушительный удар по украинским силам.
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Елена Перлова