Захарова выразила надежду, что члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой Кулебы

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что страны-члены НАТО поддержат «флешмоб» с отставкой главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Об этом он написала в своем телеграм-канале, комментируя уход с поста главы шведского внешнеполитического ведомства Тобиаса Билльстрема.
Ранее Билльстрем заявил, что покидает пост министра МИД Швеции и полностью уходит из политики.
Ранее сообщалось, что украинский МИД после отставки Кулебы возглавит замглавы министерства Андрей Сибига. Также отмечалось, что Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий.
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«Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала Захарова.
Ранее сообщалось, что украинский МИД после отставки Кулебы возглавит замглавы министерства Андрей Сибига. Также отмечалось, что Кулеба станет руководить украинским министерством развития общин и территорий.
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