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Польские депутаты обрадовались отставке главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, потому что он нанес много «вреда польско-украинским отношениям». Об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на заявления депутатов.
Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление наконец возымело смысл и добавил, что в Польше разрабатывают законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.
Еще один депутат, Януш Ковальский, пояснил, что Кулеба сильно вредил отношениям между странами.
Также Кулеба призвал оставить вопросы, связанные с историей, специалистам.
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Еще один депутат, Януш Ковальский, пояснил, что Кулеба сильно вредил отношениям между странами.
«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба», — пояснил он.Неделю назад, Дмитрий Кулеба, выступая в городе Ольштын, оказался в центре скандала из-за своего высказывания о Волынской резне. Ему задали вопрос о том, когда власти Киева проведут эксгумацию останков жертв этой трагедии. В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо «увековечить память украинцев». Он имел в виду снос памятника «Украинской повстанческой армии» в Польше. Этот монумент стал причиной напряженности в отношениях между двумя государствами.
Также Кулеба призвал оставить вопросы, связанные с историей, специалистам.
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Данил Пономарев