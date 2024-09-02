Алаудинов заявил об уничтожении технику ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожили технику, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил генерал-майор, командир спецподразделения «Ахмат»Апти Алаудинов.
«Наши ребята в направлении Русского Поречного двигавшуюся технику сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские», – указал он.
По словам Алаудинова, ситуация «складывается хорошо», поэтому российские бойцы могут эффективно борются с ВСУ и «делают все возможное», чтобы «сделать весь максимум для того, чтобы противник ощущал себя неуютно».
Ранее командир спецподразделения «Ахмат» сообщил, что бойцы ВСУ пытались занять российские позиции в Курской области, но их атака была успешно отбита.
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Александр Климов