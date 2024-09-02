Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Алаудинов заявил об уничтожении технику ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил об уничтожении технику ВСУ в Курской области

02 сентября 2024, 04:40

Российские войска уничтожили технику, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил генерал-майор, командир спецподразделения «Ахмат»Апти Алаудинов.
«Наши ребята в направлении Русского Поречного двигавшуюся технику сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские», – указал он.

По словам Алаудинова, ситуация «складывается хорошо», поэтому российские бойцы могут эффективно борются с ВСУ и «делают все возможное», чтобы «сделать весь максимум для того, чтобы противник ощущал себя неуютно».



Ранее командир спецподразделения «Ахмат» сообщил, что бойцы ВСУ пытались занять российские позиции в Курской области, но их атака была успешно отбита.

Читайте также:

Командир «Ахмата» раскрыл число погибших солдат ВСУ в Курской области

Стало известно название воюющей за Украину американской ЧВК

ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ, рассказал Алаудинов
#всу
#вс рф
#украина
#плен
Посольство Израиля прокомментировал состояние находящегося в заложниках ХАМАС россиянина
02 сентября 2024, 03:07

Фото: iStock/Sinenkiy

Посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии российского гражданина Александра ТРУфанова, находящегося в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа. Заявление посольства поступило в информационное агентство ТАСС.
«Нет, у нас нет такой информации», — заявили в диппредставительстве.

Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его мать, бабушка и невеста были освобождены раньше. Отец заложника не пережил нападения боевиков. По данным дипломатов, Труфанов имеет двойное гражданство.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин

«Хезболла» заявила о поражении 11 военных целей на территории Израиля

Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС в результате удара по Дженину
#израиль
#сектор газа
#москва
#плен
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Партия Алиева сохранит большинство в парламенте Азербайджана
Правящая партия «Новый Азербайджан» получит 68 из 125 мест в парламента страны
02 сентября 2024, 02:55

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, получит большинство в парламенте Азербайджана (Милли Меджлисе). Как сообщает РИА Новости, 91% результатов голосования, обработанных Центральной избирательной комиссией (ЦИК), свидетельствуют в пользу этого.
Отмечается, что правящая партия получит 68 из 125 мест, таким образом, заняв большинство. Явка избирателей составила чуть более 37 процентов.

Согласно предварительным результатам, в парламент Азербайджана пройдут представители партий «Гражданская солидарность», «Единый Азербайджан», «РЕАЛ», «Национальный фронт» и «Демократическое просвещение Азербайджана». 46 независимых кандидатов также получат вотум доверия в парламенте.

Ранее Ильхам Алиев назначил 1 сентября датой проведения внеочередных парламентских выборов. По словам главы высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, такое решение было продиктовано необходимостью сформировать новый парламент после восстановления территориальной целостности страны.

Читайте также:

Азербайджан ввел запрет на въезд депутататм ПАСЕ

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Стало известно, почему одна из стран НАТО хочет вступить в БРИКС
#парламент
#выборы
#азербайджан
#президент
#партия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о скором окончании режима Зеленского
Бизнесмен Дотком: режиму Зеленского осталось несколько месяцев
01 сентября 2024, 23:07

«Конец режима» президента Украины Владимира Зеленского наступит через несколько месяцев. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил основатель файлообменных приложений Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком.
«От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – подчеркнул немецкий бизнесмен.

Относительно выборов в США Дотком выразил уверенность, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник».

Ранее Дотком заявил, что Соединенные Штаты подошли к финальной стадии эскалации конфликта на Украине. Бизнесмен также задался вопросом, когда Конгресс США дал президенту Джо Байдену полномочия начать «прямую войну с Россией».

Читайте также:

Иностранные наемники ВСУ насиловали мирных жителей Курской области, сообщили в посольстве

В вещах боевиков ВСУ в Курской области нашли ужасающие вещи

Изнасилования и расстрел детей в спину: Зверства украинских боевиков в Курской области
#сша
#джозеф байден
#украина
#россия
#владимир зеленский
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Польши отверг обвинения в сговоре с Зеленским
Дуда отверг обвинение в сговоре с Зеленским по терактам на Северных потоках
01 сентября 2024, 22:30

Фото: Istockphoto/ guteksk7

Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
«Я воспринял эти заявления, в первую очередь бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. В этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами», – сказал Дуда.

При этом польский лидер в очередной раз упрекнул союзников из ФРГ из-за расследования подрывов на газопроводе.

Ранее Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопровода украинского инструктора по дайвингу, несмотря на ордер на арест. Позже гражданин Украины сбежал из Польши на машине украинского посольства в Варшаве.

Читайте также:

«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году

МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»
#президент
#фрг
#польша
#северные потоки
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ
Дизен: НАТО приблизила катастрофу, одобрив атаку ВСУ на Курскую область – РИА
01 сентября 2024, 20:42

Фото: сайт НАТО

Поддержка НАТО атаки ВСУ на Курскую область может привести к катастрофе между альянсом и Россией. Об этом заявил 1 сентября норвежский политолог Гленн Дизен в запрещенной в РФ соцсети X.
Дизен упомянул, что вторжение на территорию России поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», – написал эксперт.

Европейские политики все чаще указывают на фатальное для всей Украины решение Зеленского – напасть на Курскую область. По мнению экспертов, украинский лидер, отдав этот приказ, обрек на поражение всю свою армию. О том, какую ошибку совершил их президент, открыто говорят и сами украинские политики.

Читайте также:

В ФРГ просят Берлин и Париж остановить огонь на Украине

Рябков: Ядерная доктрина России изменится на основе эскалации Запада

МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»
#эксперт
#президент
#нато
#всу
#украина
#европа
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ФРГ просят Берлин и Париж остановить огонь на Украине
В ФРГ призывают Берлин и Париж выступить за прекращение боев на Украине
01 сентября 2024, 19:35

Фото: iStock/photosvit

Общественная организация Германии попросила Берлин и Париж выступить за прекращение боев на Украины. Открытое письмо с призывом опубликовали в газете Berliner Zeitung по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября 1939.
«Мы требуем сложить оружие. Мы призываем правительство ФРГ, Францию и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами», – написали представители общественной «Группы Новое начало».

Заявление подписали 28 человек, в числе которых ученые, политики и журналисты. В письме говорится о «ядерной пропасти», которая увеличивается с каждым днем и у конфликта может быть только мирное решение.
«Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», – указано в обращении.

Ранее, немецкий журналист Юлиан Репке назвал потерю Красноармейска и ДНР неизмеримой для Киева. Вместе с тем Берлин намерен поставить на Украину снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты и ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Читайте также:

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году

Рябков: Ядерная доктрина России изменится на основе эскалации Запада

МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»
#ученые
#оружие
#правительство
#фрг
#заявление
#днр
#германия
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году
Песков: разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким
01 сентября 2024, 17:25

Фото: сайт Кремля

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что это была бескомпромиссная беседа с обеих сторон. По мнению пресс-секретаря российского лидера, с американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать разговор.

Уже в то время было понятно, что Вашингтон не намерен продолжать диалог, заключил Песков.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за налаживание отношений с Москвой. По его словам, ладить с Россией – это хорошо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории РФ

В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить российскую армию

Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей
#сша
#дефицит
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль извинился за убитого ХАМАС заложника из России
Нетаньяху извинился перед родителями убитого в Газе заложника из России
01 сентября 2024, 16:32

Автор фото: Министерство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям и извинился за погибшего российского заложника ХАМАС Александра Лобанова. Об этом официально сообщила канцелярия премьера 1 сентября.
«Премьер-министр выразил глубокую скорбь и извинился перед Оксаной и Григорием за то, что государству Израиль не удалось вернуть покойного Александра и еще пятерых похищенных живыми», – говорится в сообщении.

В канцелярии передали, что этим утром в Иерусалим вернулся из Москвы секретарь премьер-министра генерал Роман Гофман. В Москве Гофман, по данным израильских властей, обговаривал детали инцидента с заложниками. Также обсуждали трагическую гибель Александра Лубанова и других людей.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль и попросить прощения за то, что я не смог вернуть Сашу живым», – цитирует канцелярия разговор Нетаньяху с родителями Александра.

Премьер-министр в течение дня также будет связываться с семьями других погибших.

Накануне израильские военные ЦХАЛ нашли тела шести заложников, которые были в плену палестинского ХАМАС. Погибших обнаружили в населенного пункта Рафах. Вместе с Алексеем Лобановым также погибли: Эден Йерушалми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Ори Данино и Херша Гольдберг-Полин.

Читайте также:

ЦАХАЛ: среди четырех освобожденных заложников ХАМАС оказался россиянин Козлов

«Хезболла» заявила о поражении 11 военных целей на территории Израиля

Армия Израиля нанесла удар по городу Аль-Завайда в секторе Газа
#израиль
#военные
#гибель
#министр
#хамас
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рябков: Ядерная доктрина России изменится на основе эскалации Запада
Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада
01 сентября 2024, 15:26

Фото: IStock/Дмитрий Ларичев

Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада за последние годы а также в ходе специальной военной операцией. Об этом сообщил 1 сентября замминистра МИД РФ Сергей Рябков.
«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию», – приводит комментарий Рябкова ТАСС.

Корректировка ядерной доктрины России также обусловлена анализом развития конфликтов в мире за последние годы, пояснил замглавы МИД. Это включает и «эскалационный курс наших западных противников» в период спецоперации.

Ранее об изменении ядерной доктрины говорил глава МИД Сергей Лавров. Министр также отмечал, что власти США знают о содержании этой доктрины. По данным Министерства, в доктрину нужно внести уточняющие пункты.

Возможность коррекции концепции использования ядерного оружия также не исключал президент России Владимир Путин

Читайте также:

МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»

Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС

Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО
#сша
#работа
#мид
#курс
#министр
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф