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Около семи тысяч бойцов Вооруженных силы Украины (ВСУ) погибли в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
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Александр Климов